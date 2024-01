Primarul Cristian Popescu Piedone a desfășurat o acțiune de control în Sectorul 5 din București cu ocazia Zilei Unirii Principatelor, în cadrul căreia a descoperit practici discutabile ale negustorilor de carne din diverse carmangerii. El a declarat că i-a prins pe aceștia "cu ocaua mică" în toate locațiile verificate.

Locuitorii Sectorului 5 plătesc mai mult pentru mezeluri, conform observațiilor primarului Piedone.

Acesta a explicat și destinația acestor sume suplimentare percepute de comercianți.

Mai exact, clienții acestora plătesc hârtia în care sunt ambalate mezelurile, la prețul produselor respective, deși ea nu ar trebui să îi coste nimic pe clienți.

"Oameni buni, în cinstea marelui Alexandru Ioan Cuza, am vrut să văd cum mai stă treaba cu ocaua mică aici, la noi, în Sectorul 5! Spre dezamăgirea mea am găsit negustori cu ocaua mică în toate carmangeriile unde am intrat! Hârtia de ambalat este ocaua lor cea mică! Da, da!!!”, a scris Cristian Piedone pe Facebook.

„Știți dumneavoastră, oameni buni, că de multe ori când cumpărați mezeluri, de exemplu, plătiți hârtia la preț de salam, de parizer, de pastramă și așa mai departe...? De data aceasta, negustorii prinși cu ocaua mică au primit avertisment! La următoarea abatere similară...”, a mai spus primarul pe Facebook.