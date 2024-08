1 din 6 adulți cu vârsta de peste 65 de ani își pierd dinții. Ce să faci să ai o dantură sănătoasă pentru mult timp?

Zambetul este una dintre cele mai valoroase comori ale noastre. Un zambet stralucitor si o dantura sanatoasa nu numai ca ne confera un aspect placut, dar sunt si indicatori ai unei stari generale bune de sanatate. De aceea, mentinerea sanatatii dentare ar trebui sa fie o prioritate pentru fiecare dintre noi. O dantura sanatoasa ne permite sa mestecam in mod corespunzator alimentele, facilitand astfel o digestie optima si absorbtia nutrientilor esentiali. In plus, daca avem o dantura sanatoasa, putem vorbi clar si inteligibil, fara a ne simti stanjeniti sau constransi.

Neglijarea igienei orale poate duce la aparitia cariilor dentare, a bolilor gingiilor si, in cele din urma, la pierderea dintilor. Pierderea dintilor are un impact major asupra calitatii vietii, afectand capacitatea de a mesteca si de a vorbi in mod corespunzator. De asemenea, poate provoca probleme de sanatate mai grave, cum ar fi dificultati de digestie sau probleme de nutritie. Prin urmare, este esential sa acordam atentie speciala sanatatii noastre dentare si sa luam masurile necesare pentru a preveni pierderea dintilor.

Obiceiuri zilnice pentru mentinerea sanatatii dentare

Odata cu inaintarea in varsta, riscul de a pierde dintii este mult mai crescut. Statisticile sunt ingrijoratoare, atunci cand ne gandim cat de multe persoane isi pierd dintii in intreaga lume. Iar pierderea dintilor este extrem de periculoasa pentru sanatatea intregului organism. Daca si tu te confrunti cu aceasta problema extrem de grava si cu consecinte neplacute pe toate planurile, te asteptam la Clinica House of Beauty un iti oferim servicii si pachete complete pentru ca dantura ta sa fie din nou frumoasa si functionala.

Poti opta pentru implant dentar, daca ai doar cativa dinti lipsa, sau pentru dinti ficsi in 24 de ore, atunci cand ai pierderi mari de dinti si deja masticatia si vorbirea sunt foarte afectate. Indiferent de problema, la clinica noastra esti pe cele mai bune maini, unde doctori specializati sunt dedicati exclusiv problemei tale dentare.

Insa, si noi promovam preventia in detrimentul tratamentelor si vom aminti cateva sfaturi de care sa tii cont, chiar daca e vorba de dantura ta sau de lucrari dentare. Mentinerea sanatatii dentare incepe cu formarea unor obiceiuri sanatoase zilnice. Iata cateva practici recomandate:

Periajul dentar de doua ori pe zi: Periajul dentar dimineata si seara este esential pentru indepartarea resturilor alimentare si a placii bacteriene care se acumuleaza pe dinti si gingii. Asigurati-va ca folositi o periuta de dinti moale si o pasta de dinti cu fluor.

Utilizarea atei dentare: Ata dentara ajuta la indepartarea resturilor alimentare si a placii bacteriene din zonele greu accesibile, acolo unde periuta de dinti nu poate ajunge. Utilizati ata dentara cel putin o data pe zi.

Clatirea gurii cu apa de gura: Apele de gura cu continut de fluorura sau substante antibacteriene pot ajuta la prevenirea cariilor dentare si a bolilor gingiilor. Clatiti-va gura dupa periajul dentar.

Evitarea fumatului si a consumului excesiv de alcool: Fumatul si consumul excesiv de alcool pot avea efecte negative asupra sanatatii dentare, crescand riscul de aparitie a bolilor gingiilor si a cancerului oral.

Alimente benefice pentru sanatatea dentara

O dieta echilibrata, bogata in nutrienti esentiali, poate contribui la mentinerea sanatatii dentare. Iata cateva alimente recomandate:

Lactate: Laptele, iaurtul si branza sunt bogate in calciu, un mineral esential pentru mentinerea densitatii osoase si a dintilor sanatosi.

Fructe si legume proaspete: Acestea contin fibre, vitamine si minerale care ajuta la mentinerea sanatatii gingiilor si a dintilor. De exemplu, portocalele, lamaile si kiwi sunt bogate in vitamina C, care poate ajuta la prevenirea bolilor gingiilor.

Peste gras: Somonul, tonul si heringul sunt bogate in acizi grasi omega-3, care pot reduce inflamatia gingiilor.

Apa: Consumul regulat de apa poate ajuta la mentinerea unui nivel optim de salivatie, ceea ce previne uscarea gurii si acumularea placii bacteriene.

Tehnici corecte de periaj dentar

Periajul dentar este una dintre cele mai importante practici pentru mentinerea sanatatii dentare. Iata cateva tehnici recomandate:

Tehnica Bass: Aceasta tehnica presupune inclinarea periutei de dinti la un unghi de 45 de grade fata de gingii si efectuarea unor miscari scurte, de la gingii catre dinti. Aceasta metoda ajuta la indepartarea eficienta a placii bacteriene de la nivelul gingiilor.

Tehnica Stillman: Similara cu tehnica Bass, aceasta metoda implica inclinarea periutei de dinti la un unghi de 45 de grade fata de gingii si efectuarea unor miscari circulare scurte. Aceasta tehnica este recomandata pentru persoanele cu gingii sensibile sau care sufera de retractie gingivala.

Tehnica verticala: Aceasta tehnica presupune periajul vertical al dintilor, de la gingii catre varf. Este recomandata pentru indepartarea eficienta a placii bacteriene de pe suprafetele laterale ale dintilor.

Indiferent de tehnica aleasa, asigurati-va ca periati fiecare dinte in mod individual, acordand atentie tuturor suprafetelor, inclusiv zonelor greu accesibile.

Vizite regulate la dentist pentru prevenirea pierderii dintilor

Chiar daca aveti o rutina riguroasa de ingrijire dentara acasa, vizitele regulate la dentist sunt esentiale pentru prevenirea pierderii dintilor. Iata cateva motive pentru care aceste vizite sunt importante:

Detectarea si tratarea cariilor dentare: Dentistul poate identifica si trata cariile dentare in stadii incipiente, inainte ca acestea sa se agraveze si sa duca la pierderea dintilor.

Evaluarea sanatatii gingiilor: Dentistul poate detecta si trata bolile gingiilor, cum ar fi gingivita sau parodontoza, care pot duce la pierderea dintilor daca nu sunt tratate corespunzator.

Curatarea profesionala: Procedura de curatare profesionala (detartraj) indeparteaza placa bacteriana si tartrul care nu pot fi indepartate prin periajul dentar obisnuit.

Depistarea altor probleme dentare: Dentistul poate identifica alte probleme dentare, cum ar fi disfunctiile articulatiei temporo-mandibulare (ATM) sau leziunile precanceroase, si poate recomanda tratamentul adecvat.

Se recomanda vizite de control la dentist la fiecare 6 luni sau conform recomandarilor acestuia, in functie de starea dumneavoastra de sanatate dentara.

Factori care contribuie la pierderea dintilor

Pierderea dintilor poate fi cauzata de o varietate de factori, inclusiv:

Cariile dentare netratate: Cariile dentare netratate pot duce la distrugerea tesuturilor dentare si, in cele din urma, la pierderea dintilor.

Bolile gingiilor: Gingivita si parodontoza, daca nu sunt tratate corespunzator, pot duce la pierderea tesutului de sustinere a dintilor si, in consecinta, la pierderea acestora.

Traumatisme dentare: Accidentele sau loviturile la nivelul gurii pot provoca fracturi dentare sau avulsii (smulgerea dintilor din alveole), ducand la pierderea dintilor.

Obiceiuri nesanatoase: Fumatul, consumul excesiv de alcool si o dieta nesanatoasa pot creste riscul de aparitie a cariilor dentare si a bolilor gingiilor, contribuind astfel la pierderea dintilor.

Factori genetici: Unele persoane pot fi predispuse genetic la dezvoltarea bolilor gingiilor sau a altor afectiuni dentare care pot duce la pierderea dintilor.

Medicatia: Anumite medicamente, cum ar fi cele utilizate in tratamentul cancerului sau al bolilor autoimune, pot avea efecte secundare care afecteaza sanatatea dentara si pot contribui la pierderea dintilor.

Varsta: Pe masura ce imbatranim, riscul de pierdere a dintilor creste din cauza acumularii efectelor factorilor de risc de-a lungul vietii.

In concluzie, mentinerea sanatatii dentare si prevenirea pierderii dintilor sunt esentiale pentru o calitate a vietii superioara si o stare generala buna de sanatate. Prin adoptarea unor obiceiuri sanatoase zilnice, cum ar fi periajul dentar corespunzator, utilizarea atei dentare si a apei de gura, precum si prin vizite regulate la dentist, putem reduce semnificativ riscul de aparitie a cariilor dentare, a bolilor gingiilor si a pierderii dintilor.

Pentru a beneficia de o dantura sanatoasa si un zambet stralucitor pe termen lung, programeaza-te pentru o consultatie la cabinetul nostru stomatologic. Echipa noastra de specialisti de la House of Beauty va evalua starea danturii tale si va recomanda cel mai potrivit plan de tratament si masuri de prevenire personalizate nevoilor tale. Nu ezita sa ne contactezi pentru a-ti mentine sanatatea dentara si a preveni pierderea dintilor.

