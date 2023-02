Măcel în armata lui Putin. Rusia a suferit cele mai mari pierderi de la începutul războiului din Ucraina

Forțele armate ruse pierd în medie peste 800 de militari pe zi, potrivit Ministerului Apărării al Marii Britanii.

Un raport de informații din 12 februarie al Ministerului Britanic al Apărării, care a fost publicat pe Twitter, spune că în ultimele 2 săptămâni, Rusia a pierdut probabil cei mai mulți soldați din prima săptămână de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Raportul spune că Statul Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse indică zilnic numărul victimelor Forțelor Armate Ruse, dar armata britanică nu cunoaște și nu poate verifica metodologia de calcul. Cu toate acestea, serviciile secrete britanice consideră că aceste date sunt corecte.

Armata britanică consideră că în ultimele 2 săptămâni, Forțele Armate Ruse au avut cea mai mare pierdere de soldați și ofițeri din prima săptămână a războiului la scară largă din Ucraina.

În special, raportul afirmă că pierderile Rusiei au fost în medie de aproximativ 824 de militari pe zi în ultima săptămână. Această medie este de 4 ori mai mare decât rata pierderilor rușilor în primele două luni ale verii anului 2022.

În același timp, serviciile britanice consideră că pierderile recente ale Ucrainei sunt și ele semnificative, deși raportul nu arată nivelul acestor pierderi.

Armata britanică asociază creșterea pierderilor ale ocupanților cu influența diverșilor factori, în special o lipsă de soldați instruiți, o slabă coordonare a acțiunilor, precum și o scădere a resurselor armatei ruse. Ca exemplu al pierderilor uriașe ale rușilor pe front, ofițerii britanici de informații numesc bătăliile de la Bahmut și Ugledar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/is1JQ7T8pE

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g