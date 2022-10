Rușii au pierdut peste 7.400 de echipamente militare în Ucraina. Cantitatea uriașă de armament care a ajuns în posesia ucrainenilor

Noi informații despre pierderile întregistrate de armata rusă în Ucraina au fost făcute publice de blogul militar Oryx.

Analizând sursele deschise (fotografii și înregistrări video postate pe rețelele de socializare), Oryx susține că Rusia a pierdut în războiul din Ucraina mai mult de 7.400 de echipamente. 500 de vehicule de luptă de infanterie (IFV) ale armatei rusă sunt acum în posesia ucrainenilor. Numărul echipamentelor capturate de ucraineni depășește 2.400.

Lista include numai vehiculele și echipamentele distruse pentru care există dovezi foto sau video. Prin urmare, cantitatea de echipamente distruse este semnificativ mai mare decât cea înregistrată aici, susțin cei de la Oryx.

”Armele de calibru mic, ATGM-urile, MANPADS-urile, dronele utilizate ca momeală fără pilot, vehiculele civile, remorcile și echipamentele abandonate nu sunt incluse în această listă. S-au depus toate eforturile posibile pentru a evita înregistrările duble și pentru a discerne statutul echipamentelor între capturate sau abandonate.

Multe dintre intrările listate ca "abandonate" vor sfârși probabil prin a fi capturate sau distruse. În mod similar, unele dintre echipamentele capturate ar putea fi distruse dacă nu pot fi recuperate. În cazul în care nu se poate stabili originea unui echipament, acesta nu este inclus în listă”, au transmis cei care lucrează de mai multe luni de zile la actualizarea listei.

Pierderile înregistrate de Rusia, potrivit blogului Oryx:

Rusia total - 7.474, din care: distruse: 4.577, avariate: 166, abandonate: 307, capturate: 2.424

Cele mai importante pierderi:

Tancuri - 1.401, din care: distruse: 806, avariate: 54, abandonate: 55, capturate: 486

Vehicule blindate de luptă - 680, din care distruse: 422, avariate: 9, abandonate: 25, capturate: 224

Vehicule de luptă pentru infanterie - 1.594, din care distruse: 982, avariate: 33, abandonate: 76, capturate: 503

transportoare blindate de trupe - 244, din care distruse: 137, avariate: 5, abandonate: 13, capturate: 89

Posturi de comandă și stații de comunicații - 179, din care distruse: 89, abandonate: 7, capturate: 83

Vehicule de mobilitate a infanteriei - 160, din care distruse: 103, avariate: 2, abandonate: 1, capturate: 54

Vehicule și echipamente de geniu - 235, din care distruse: 96, avariate: 2, abandonate: 39, capturate: 98

Sisteme de rachete antitanc autopropulsate - 27, din care distruse: 9, abandonate: 5, capturate: 13

Artilerie autopropulsată - 249, din care distrusă: 132, avariată: 6, abandonată: 13, capturată: 98

#UkraineWar: #Ukraine is now visually confirmed to have captured more than 500 infantry fighting vehicles (IFVs) from the Russian Army.

Full list: https://t.co/QR37xdfJdY pic.twitter.com/IEs4Fw9aL7