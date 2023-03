Boss-ul de la Ferrari de 76 de ani și-a adus soția româncă la prima cursă a sezonului din Formula 1, dar s-a enervat teribil

Piero Ferrari, vicepreședintele scuderiei, nu a lipsit de la prima cursă a sezonului din Formula 1.

Piero Ferarri (76 de ani) este vicepreședintele Ferrari și unul dintre acționarii companiei pe care a fondat-o tatăl lui, Enzo Ferrari.

El a venit la Bahrain împreună cu soția lui, românca Romina Gingașu, în vârstă de 34 de ani.

Piero și Romina au stat tot weekendul în paddock-ul Ferrari și au urmărit cu sufletul la gură cursa de ieri, prima a sezonului.

Dar Ferrari a avut un început de sezon dezamăgitor: Leclerc a fost nevoit să abandoneze, iar Sainz a terminat pe patru. În momentul în care Leclerc a abandonat, Piero Ferrari și-a dat jos căștile și a plecat nervos.

Piero Ferrari (în dreapta, cu ochelarii pe cap Romina Gingașu)

