El e ciclistul care s-a bucurat ca un nebun la finalul cursei, dar a omis un detaliu: ieșise pe doi VIDEO

Unul dintre cele mai amuzante momente din ciclism a avut loc în etapa a doua a CRO Race - competiție găzduită de Croația.

A fost o etapă decisă la sprint între italianul Jonathan Milan și francezul Pierre Barbier. A câștigat primul, la o distanță infimă.

Însă cel care a sărbătorit ca un nebun, crezând că el este câștigătorul, a fost francezul Barbier.

"N-am văzut pe nimeni atât de sigur că a câștigat o etapă la sprint ca Pierre Barbier. Și bineînțeles că nici n-a câștigat-o", a scris un fan al ciclismului din România, Mihai Simion.

Până și Pierre Barbier a avut putere să glumească pe Instagram: "Prima victorie a sezonului...aaa, de fapt, nu chiar"

Never celebrate too early!

Pierre Barbier thought he had won stage 2 of #CRORace but Jonathan Milan pipped him to the win by the narrowest of margins 🇭🇷🥇

