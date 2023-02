John Terry i-a închis gura lui Piers Morgan: reacția de milioane a fostului căpitan de la Chelsea

John Terry, fostul jucător emblematic al lui Chelsea, și Piers Morgan, jurnalistul care o susține pe Arsenal, au avut un schimb de replici pe rețelele sociale.

Piers Morgan a scris pe twitter că Chelsea este foarte departe de Arsenal, în ciuda investițiilor masive din ultima perioadă.

"Reamintim fanilor lui Chelsea: suntem în fruntea campionatului, voi sunteți pe locul 10 și avem 21 de puncte în față și un meci în minus. Deci puteți cheltui câte miliarde doriți, dar de fapt aveți nevoie de un telescop să vă uitați în sus la Arsenal", a scris Morgan pe Twitter.

John Terry nu a rămas dator: "Piers, ai lipsit în ultimii 20 de ani. Am câștigat mai multe trofee la golf de când m-am retras în comparație cu Arsenal", a replicat acesta.

