Marea reformă a Bursei de Valori București a costat grupul o tăiere cruntă a profiturilor. Obligațiunile de stat încă țin piața pe linia de plutire

Profitul Grupului BVB a fost de 1,48 milioane de lei, în primul semestru, adică de 5,7 ori mai mic faţă de cel raportat în prima parte a anului trecut. FOTO: Bursa de Valori București

Profitul Grupului BVB, Bursa de Valori București, a fost de 1,48 milioane lei, în primul semestru, adică de 5,7 ori mai mic față de cel raportat în prima parte a anului trecut, de 8,44 milioane lei. Scăderea bruscă este atribuită în mare parte deprecierii cauzate de participația puternică în procesul de operaționalizare a Contrapărții Centrale (CCP.RO).

„Veniturile operaționale consolidate realizate în semestrul 1 din 2025 sunt în valoare de 37,21 milioane lei, scădere de 4%, influențată de evoluția în revenire a segmentului tranzacționare și de creșterea cu 8% a veniturilor segmentului post-tranzacționare și registru. Rezultatul net al Grupului BVB în semestrul 1 2025, profit de 1,48 milioane lei”, arată raportul transmis de BVB. În ceea ce privește cheltuielile operaționale, acestea au fost de 37,70 milioane lei, creștere cu 19% sau 5,94 milioane lei față de semestrul 1 2024, generată de creșterea semnificativă a cheltuielilor CCP.RO până la valoarea de 10,30 milioane lei, cu 5,75 milioane de lei în plus față de semestrul 1 2024, cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de tehnologie și de personal.

Veniturile operaționale ale BVB individual în primele șase luni sunt în valoare de 17,86 milioane lei, scădere de 13% comparativ cu semestrul 1 2024 (adică 20,48 milioane lei), determinată de veniturile din tranzacționare la un nivel mai redus cu 20%, date de activitatea de tranzacționare pe PR de acțiuni sub nivelul perioadei precedente cu 14%, pe fondul unui context politic și geopolitic nefavorabil în prima parte a anului, dar și a unui efect de bază din semestrul 1 2024 când lichiditatea în piață era la un nivel superior, post-listare Hidroelectrica.

Ads

Ce a cauzat căderea abruptă a profitului BVB

Profitul net al BVB individual în prima jumătate a anului a fost de 660.000 lei, față de 8,95 milioane lei în aceeași perioadă a anului anterior, relatează instituția. Scăderea a fost cauzată de evoluția profitului operațional, dar și a celui financiar, după ce acestea au fost reduse pe fondul pierderii estimate din deprecierea valorii participației BVB în CCP.RO.

Contrapartea Centrală este practic o entitate financiară deținută de BVB în proporție majoritară, dar care funcționează ca intermediar între cumpărător și vânzător în fiecare tranzacție, devenind, tehnic, cumpărătorul fiecărui vânzător și vânzătorul fiecărui cumpărător. Mecanismul este menit să reducă cât mai mult riscul ca una dintre părți să nu își îndeplinească obligațiile, ceea ce, în absența unui astfel de filtru, poate produce efecte în lanț asupra întregii piețe. CCP funcționează cu precădere pe piețele de derivate, unde contractele au scadențe viitoare, iar volatilitatea prețurilor poate amplifica expunerea la risc. Sistemul funcționează cu succes în țări precum SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia sau Cehia, printre altele, și în toate cazurile CCP-urile au trecut prin ani de investiții și testare înainte să devină profitabile, iar succesul lor depinde de volumul tranzacțiilor, diversitatea produselor listate și atragerea investitorilor internaționali.

Ads

În România, CCP.RO a fost înregistrată la Registrul Comerțului pe 4 noiembrie 2019, fiind concepută pentru a permite lansarea unei piețe locale de derivate, un segment absent până în prezent în piața din țară. Fără o contraparte centrală, o astfel de piață nu ar putea funcționa în conformitate cu regulamentele europene, iar investitorii instituționali internaționali ar rămâne reticenți în fața riscului de contrapartidă.

Procesul de operaționalizare al CCP.RO este însă complex și de durată, fiind condiționat de obținerea autorizării din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), conform noilor norme europene EMIR3, lansate în noiembrie 2024. Operatorul pieței de capital estima în august 2024 că în iulie 2025 vor fi disponibile contracte futures cu activ suport acțiuni, indici pe acțiuni, energie electrică cu decontare în numerar și contracte forward pentru energie electrică prin prisma operaționalizării CCP sub scenariul EMIR2, scria Ziarul Financiar anul trecut. Autorizarea EMIR presupune verificări tehnice, evaluări de risc, demonstrarea capacității operaționale și de capital, precum și testarea infrastructurii IT, iar până la obținerea licenței, CCP.RO funcționează în regim de pregătire, acumulând cheltuieli considerabile pentru tehnologie, sisteme de securitate și personal specializat. Iar din noiembrie anul trecut, planul de afaceri al CCP și implementarea noilor produse de tranzacționare se vor decala pentru a putea fi respectat noul calendar de implementare sub reglementările EMIR3.

Ads

Practic așa se explică și rezultatele financiare ale Grupului BVB din primul semestru al anului 2025. Cheltuielile operaționale ale CCP.RO au crescut la 10,3 milioane de lei, cu aproape 5,75 milioane de lei peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, deși entitatea nu generează încă venituri comerciale. Iar în paralel, activitatea de tranzacționare pe piața acțiunilor a încetinit, lipsită de catalizatori majori precum listarea Hidroelectrica din 2024, ceea ce a redus și veniturile tradiționale ale bursei.

În schimb, merită amintit că creșterile în volum ale tranzacțiilor bursiere trebuie atribuite majoritar instrumentelor cu venit fix, acestea fiind, în prima jumătate a anului, de peste 2 ori mai mari, de 11,87 miliarde lei, de la 5,50 miliarde lei, în primul rând consecință a programului Fidelis care a trecut la frecvență lunară, dar și a unor exerciții pe piața de obligațiuni corporative, amintea recent Profit.ro. În total, tranzacțiile procesate s-au ridicat la 19,65 miliarde lei, fiind cu 25,64% mai mari decât cele de 15,64 miliarde lei de la T1 2024.

Ads

Cum estimează BVB că vor evolua piețele în a doua jumătate a anului

Pentru a doua jumătate a anului 2025, BVB precizează că piețele de acțiuni au traversat deja un trimestru volatil, cu scăderi în prima parte, urmate de o redresare treptată care a dus la încheierea trimestrului cu evoluții pozitive.

La nivel local, indicele BET a crescut cu 6,98%, în special după rezultatul favorabil al alegerilor prezidențiale, moment care a și consolidat trendul pozitiv început în trimestrul anterior, a comunicat instituția. În SUA, indicele S&P 500 a avut o revenire robustă, cu un avans de 10,57%, în timp ce în Marea Britanie, FTSE 100 s-a apreciat moderat cu 2,08%. La nivelul Zonei Euro, indicele german DAX și-a continuat evoluția solidă, cu o apreciere de 7,88%, la fel și piețele emergente, reprezentate de indicele MSCI Emerging Markets, au înregistrat o performanță de 11,02%, a mai precizat instituția.

Ads