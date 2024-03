17 răniți pe o trecere de pietoni. O mașină a intrat din plin în mulțime, în Polonia FOTO/VIDEO

O maşină a intrat în plin vineri, 1 martie, în oamenii care traversau pe o trecere de pietoni din centrul oraşului Szczecin, în Polonia, relatează BFMTV.

Din primele informații, 17 persoane, printre care trei minori, au fost rănite. Doi răniţi sunt în stare critică, a declarat presei prefectul regional Adam Rudawski.

Șoferul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins ulterior și arestat.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe