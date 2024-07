Opt morți și cinci răniți, după ce o mașină a intrat din plin în mulțime. Unde a avut loc incidentul șocant VIDEO

Un autovehicul a intrat sâmbătă, 27 iulie, în mulţime într-un oraş mare din centrul Chinei, omorând opt persoane şi rănind cinci, dintre care doi grav, au anunţat autorităţile, fără a preciza dacă gestul a fost intenţionat sau nu, relatează AFP, DPA şi Reuters.

Incidentul s-a produs în plină noapte, în jurul orei locale 00.10 la Changsha, capitala provinciei Hunan, a anunţat poliţia din districtul Kaifu într-un comunicat.

”Un vehicul cu motor a lovit persoane”, a adăugat sursa citată, fără a furniza mai multe amănunte privind circumstanţele dramei.

July 27: a car crashed into a crowd near Yuehu Great Market (月湖大市场) in Changsha, Hunan, during the wee hours… there were reportedly multiple casualties.

This is the second such incident in Changsha in 6 days — there’s one in Wuyi Square on July 21. pic.twitter.com/iHwpOqJit1