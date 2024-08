Pilonul II de pensii depășește 10 mld. RON - TradeVille

Romania, în impas

Raportul pe anul 2023 al Consiliului Fiscal releva ca veniturile bugetare ale României reprezintă doar 33.6% din PIB, comparativ cu nivelul mediu de 43.8% in UE. Veniturile fiscale ajung la un total de 26.6% din PIB, comparativ cu media de 36.8%, rezultate ce clasează Romania sub alte tari cu economii similare, precum Slovenia, Cehia sau Ungaria, care au ponderi intre 35% si 37.2%. (Sursa: ZF)

Pilonul II de pensii depășește 10 mld. RON

Cei 8.2 mil. de romani care contribuie la sistemul de pensii private (Pilon II) au beneficiat de un profit de 10.72 mld. RON in primele 7 luni din acest an, 2.02 mld. RON fiind generate in luna iulie. Performanta acestui an este comparata cu cea din 2023, când randamentul s-a ridicat la 17.9%, un maxim istoric de la lansarea fondurilor in anul 2008. (Sursa: ZF)

HKEX, in plina ascensiune

In al doilea trimestru al anului 2024, IPO-urile din Hong Kong au strâns 8.6 mld. HKD, înregistrând o creștere de 79% fata de trimestrul anterior, conform raportului interimar al HKEX. CEO-ul HKEX, Bonnie Chan, a subliniat ca activitatea de atragere de fonduri se redresează fiind susținuta de un flux puternic de IPO-uri si de finanțări suplimentare. In total, 18 companii au strâns 8.6 mld. HKD, iar in acest an au avut loc 43 de IPO-uri, cu aproximativ 100 de companii in așteptare. (Sursa: CNBC)

Economia Marii Britanii in luna august

In luna august, economia Marii Britanii a înregistrat o accelerare semnificativa, in timp ce presiunile asupra costurilor s-au redus la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Indicele compozit al managerilor de achiziții (PMI) a crescut la 53.4, fiind cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, sugerând o expansiune economica de 0.3% trimestrial. (Sursa: Reuters)

Oil Terminal Pret curent 0.1210 RON (0.00% ) MCap 362M P/E 18.7533

Oil Terminal S.A. a anunțat semnarea unui acord de parteneriat cu Euronova Energies care prevede construirea unui terminal din bitum in depozitul portuar al Oil Terminal, unde compania va fi proprietarul si operatorul terminalului, iar Euronova Energies va beneficia de drept exclusiv de utilizare pentru o perioada de 10 ani, cu un rulaj garantat de 80,000 tone/an. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.28 RON ( -3.90% ) MCap 616M P/E 9.94

Grupul Purcari a anunțat o creștere de 3% a veniturilor la nivel semestrial, pana la o valoare de 165.9 mil. RON, in timp ce profitul net normalizat s-a majorat cu 8%, pana la 25.7 mil. RON. Pe parcursul celui de-al doilea trimestru marja neta a înregistrat o valoare de 20%, semnificativ mai mare decât guidance-ul de 14% - 16% oferit de companie pentru anul 2024. Aceasta dinamica pozitiva a marjei s-a datorat in principal costurilor mai reduse cu componentele de ambalare si vinul vrac. Totuși, profitabilitatea a fost afectata de discountarea rezultatelor Ecosmart si deconsolidarea companiei din grup. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 28.85 RON (0.00% ) MCap 26.4B P/E 8.07

In urma publicării rezultatelor financiare pe primul semestru al anului, evaluarea Băncii Transilvania a devenit mai atractiva. Înainte de raport, acțiunile se tranzacționau la un multiplu P/E de 8.1, in timp ce, in prezent, multiplul este de 7.4. (Sursa: ZF)

Transelectrica Pret curent 47.80 RON ( -1.34% ) MCap 3.5B P/E 14.80

Transelectrica a raportat un profit net in creștere cu 63% in S1 2024, ajungând la 264 mil. RON, in timp ce veniturile au depășit 1.2 mld. RON. De la raportarea rezultatelor financiare aferente primului semestru al anului, acțiunile TEL s-au apreciat cu 3.9%. (Sursa: ZF)

Deutsche Bank Ag Pret curent 71.86 RON (4.14% ) MCap 148B

Deutsche Bank si-a revizuit planul de distribuire a profitului către acționari după ce a soluționat acorduri cu peste 80 de reclamanți in conflictul legat de achiziția Postbank. Purtătorul de cuvânt anunță ca banca se așteaptă la o îmbunătățire a planului de capital printr-un impuls de 430 mil. EUR, lucru ce a cauzat creșterea acțiunilor cu 3.1%. Venitul înainte de impozitare prevăzut de analiști a fost de 1.8 mld EUR. (Sursa: Bloomberg)

Arch Resources, Pret curent 117.02 USD ( -10.60% ) MCap 2.16B P/E 2.33

Companiile miniere Arch Resources si Consol Energy, din segmentul de exploatare a cărbunelui, au ajuns la un acord pentru fuziune într-o noua companie denumita Core Natural Resources, cu o valoare estimata la 5.2 mld. USD. Sinergiile operaționale care vor rezulta in urma achiziției sunt prognozate la o valoare intre 110 mil. USD si 140 mil. USD. Pana când tranzacția va fi finalizata, cele doua companii sunt restricționate de la a mai face răscumpărări de acțiuni si nu pot acorda un dividend mai mare de 0.25 USD/acțiune. Se așteaptă ca deal-ul sa se realizeze complet pana la finalul primului trimestru din anul 2025. (Sursa: WSJ)

Nvidia Pret curent 125.0400 USD ( -2.06% ) MCap 307B P/E 29.7502

După o apreciere de 166.7% de la începutul anului, analiștii de la KeyBanc rămân in continuare bullish fata de acțiunile companiei Nvidia, actualizandu-si prețul țintă la 180 USD/acțiune (un upside de aproximativ 40% fata de prețul curent). Aceștia se așteaptă ca Nvidia sa depășească estimările pieței la următoarele raportări, catalizatorul principal al acestei creșteri fiind cererea puternica pentru GPU-urile Hopper. Compania urmează sa publice rezultatele pentru al doilea trimestru fiscal pe data de 28 august, după închiderea ședinței de tranzacționare. (Sursa: CNBC)

Peloton Interactive Inc Pret curent 4.29 USD (32.82% ) MCap 1.57B P/E -1.24

După noua trimestre de scăderi, Peloton, compania de fitness, înregistrează o creștere modesta de 0.2% a vânzărilor, depășind cu mult așteptările analiștilor. Acțiunile companiei au crescut cu peste 10% imediat după raportare. Compania a reușit sa-si reducă pierderile si sa-si îmbunătățească situația financiara, concentrandu-se mai mult pe profitabilitate decât pe expansiune, oferind astfel o perspectiva mixta pentru următorul an. (Sursa: CNBC)

