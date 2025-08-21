Andrei Caramitru critică dur intenția Guvernului de a modifica Pilonul II: "Banii ăia sunt proprietatea oamenilor. Nu ai statului"

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 18:10
Cunoscutul analist economic Andrei Caramitru critică dur intenția Guvernului Bolojan de a modifica modul de funcționare pentru Pilonul II de pensii.

"Trebuie să plecăm de la principiul esențial că banii ăia sunt proprietatea oamenilor. Nu ai statului și al nimănui altcuiva", subliniază Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 21 august 2025.

În opinia lui Caramitru, cetățenilor nu se poate "limita" dreptul "să facă ce vor cu banii ăia".

Totuși, s-ar putea taxa retragerea anticipată a banilor depuși, peste un anumit prag: "Poți taxa cu 25% tot ce depășește un prag. În niciun caz să interzici", spune Caramitru. Printr-o asemenea procedură, cetățenii ar fi încurajați să țină banii investiți în Pilonul II, în loc să-i retragă.

Caramitru propune și ca banii existenți ca depunere în Pilonul II să poată fi oricând folosiți ca garanție la bancă pentru împrumuturi, în special pentru cumpărarea unei locuințe. "Asta ar fi ideal - banii rămân acolo investiți, oamenii își pot face încă un activ pe care să îl aibă pentru pensie, banii circulă în economie", argumentează analistul economic.

