Românii nu-și vor mai putea retrage integral banii la pensie. Specialist: „Nu confundați Pilonul 2 cu pensia privată!”

Guvernul a discutat vineri un proiect de lege care schimbă modul în care românii pot încasă economiile acumulate la pilonul 2 de pensii: de la momentul deciziei de pensionare, beneficiarii vor putea ridica în continuare o sumă în numerar, dar nu mai mult de 25% din totalul acumulat; restul va fi plătit lunar, pe durata vieții. Documentul prevede o excepție pentru cei cu sume mici în cont: dacă soldul este mai mic decât echivalentul „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (15.372 lei, conform situației de la finalul anului trecut), plasamentul poate fi recuperat integral, ca până acum.

Proiectul a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Alexandru Petrescu, președintele instituției, a susținut că propunerea reprezintă „o măsură strategică și prioritară esențială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România și alinierea acestuia la standardele internaționale promovate de OECD”, în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Oficialul ASF a precizat totodată că sistemul pensiilor private numără peste 9 milioane de participanți și active care depășesc echivalentul a 10% din produsul intern brut al țării.

Reacțiile din partea organizațiilor de consumatori și a industriei nu au întârziat. Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a criticat proiectul, afirmând că reglementarea „lasă foarte mult de dorit” și favorizează interesele administratorilor de fonduri, nu pe cele ale participanților. Pe LinkedIn, Iacob a arătat că AURSF a propus, fără succes, majorarea procentului care poate fi retras la pensionare la 30% și posibilitatea retragerii integrale în situații documentate de urgență medicală sau socială. Asociația a mai sugerat ca perioada pentru plățile eșalonate să rămână de cinci ani, nu să fie dublată la zece ani, și a solicitat posibilitatea ca pensionarul să fie asistat în cerere de o organizație de protecție a consumatorilor.

AURSF a anunțat că va încerca să modifice proiectul în Parlament, pentru ca prevederile finale „să răspundă cu adevărat intereselor participanților și ale beneficiarilor de pensii private”, după cum a transmis în comunicările proprii.

Datele privind plățile deja realizate din Pilonul II arată o creștere a practicii de a încasă sume unice la pensionare. În 2011, plățile unice pentru limita de vârstă au atins peste 264.000 de lei; în 2024, valoarea acestor plăți unice a depășit 454,5 milioane de lei. Totalul plăților unice în intervalul 2011–2024 se ridică la peste 1,4 miliarde de lei. Plățile eșalonate au început să fie solicitate mai frecvent din 2018, pe măsură ce valoarea activelor a crescut și s-a consolidat percepția că aceste sume reprezintă pensii; din 2018 până în 2024, plățile eșalonate au totalizat peste 560 de milioane de lei.

Proiectul urmează să parcurgă etapele legislative uzuale; până la adoptare, prevederile pot suferi modificări în urma dezbaterilor parlamentare și a propunerilor transmise de actorii interesați.

Adela Cristea (Ascent Group): „Nu confundați Pilonul 2 cu pensia privată!”

„Am văzut deja de ieri un mix exploziv de dezinformare și diletantism pe subiectul noilor reglementări cu privire la Pilonul 2, dar n-am avut timp să scriu. O fac acum, pentru că deja mi se pare haos generalizat: reprezentanți ai Guvernului care nu au habar cum să explice, reprezentanți ai PSD și AUR care fie vor intenționat să dezinformeze, fie au nivel de clasa IV-a la educație financiară (dar stau în Parlament pe banii noștri și chiar votează legi pe care nu le înțeleg) și experți de Facebook care emit păreri pe subiecte pe care n-au citit nimic, niciodată. Deci încerc să explic în cei mai simpli termeni de care sunt în stare. În România există 2 moduri în care poți contribui la pensie:

A. Cel OBLIGATORIU, prin care Statul îți reține la sursă o parte din bani, sub forma CAS (Pilonul 1 + Pilonul 2) - total 25% din salariu.

B. Cel FACULTATIV (adică voluntar), prin care tu contribui la un fond de pensie privat, cu cât vrei, când vrei (Pilonul 3).

Banii din Pilonul 3 (Pensia privată) îi poți folosi cum vrei la maturitatea poliței și așa rămâne. Nu discutăm despre asta acum, pentru că nu se schimbă nimic! Iar cine vă zice că vi se iau banii din pensia privată e un bou (pardon my french!)

În prima categorie (pct A), adică banii reținuți fără voia ta, sunt sumele pe care inițial le administra Statul în întregime (dar din păcate nu-i investea, ci îi băga direct în consum, pentru plata pensiilor pensionarilor de azi). Un mare pas în față a fost făcut în 2007, când aceste sume au fost împărțite în două: Pilonul 1 și Pilonul 2.

Care e diferența?

Pilonul 1 reprezintă în prezent 20,25% din cei 25% care ți se “rețin la sursă” pentru pensie (fără a fi întrebat) și care rămân să fie administrați de Stat. După pensionare suma asta o primești în tranșe lunare, sub forma unei pensii. În România, suma pe care o vei primi în final e de doar puțin peste 50% din cât ai contribuit. Deci Statul îți fură jumătate din banii cu care ai contribuit la pensie și tu nu ai ce să faci.

Pilonul 2 reprezintă 4,75% din cei 25% care ți se “rețin la sursă” pentru pensie, dar sunt bani care îți sunt salvați, pentru că sunt administrați de un fond privat. Deci NU sunt pensie privată (tot cu forța ți se iau de Stat), doar că nu-i mai administrează Statul singur, îi dă în administrare unui fond privat (Doamne ajută!). După pensionare suma asta o primești tot sub forma unei pensii lunare, ca la Pilonul 1, cu diferența că îi vei primi integral + dobândă (în funcție de cât de bun e randamentul acelui fond de pensii - cât de bine s-a priceput să administreze banii tăi).

Ce se schimbă acum?

Se reglementează în sfârșit o zonă care rămăsese destul de gri, legată de administratorii privați de pensii. Și nu e o propunere a Guvernului, ci a ASF, pentru că așa ne cere Comitetul pentru Piețe Financiare al OCDE-ul (pentru aderarea la OECD este nevoie să avem această lege a dării în plată), să clarificăm o legislație ambiguă, pe care ar fi trebuit să o punem în ordine deja de acum 17 ani. Printre lucrurile care se clarifică acum sunt și condițiile în care ai putea totuși să iei o parte din banii ăia în avans, la pensionare.

Mai concret, conform acestui proiect de lege, din banii administrați prin Pilonul 2 vei putea la pensionare să ceri o sumă de până la 25% din contribuția ta pe loc, restul urmând să-ți fie virați ca pensie lunară.

De ce e normal să fie așa?

Asta e toată filosofia din spatele conceptului de pensie (pentru că pe Pilonul 2 despre pensie vorbim, nu de fond de economii sau investiție). Contribui o viață, iar apoi primești pensia sub forma unei contribuții lunare, nu o sumă totală, odată. Altfel mulți oameni ar fi tentați să-și scoată toți banii deodată, i-ar cheltui (mai ales la noi unde nu există educație financiară), iar apoi ar ajunge niște bătrâni care mor de foame pe stradă.

Fondul privat care-ți administrează pensia din Pilonul 2 investește acei bani, tocmai ca să îți obțină un randament bun (nu ca Statul). Niciun fond de pe planeta asta nu poate elibera oricâți bani la cerere, oricând. Așa cum nu poate nici Statul să-ți dea toți banii deodată la pensionare, dacă vrei, la fel nu poate să o facă nici administratorul privat.

Dacă nu ar exista prevederea asta, tu ai primi la final o pensie mai mică, pentru că administratorul de fond ar investi mult mai puțin (ar trebui să aibă un fond de rezervă foarte mare, just in case), deci randamentul banilor ar fi mai mic și în final toți am pierde.

Cum e în alte țări?

În majoritatea țărilor europene e fix la fel, doar cu diferențe între procentele pe care le poți retrage în avans. Media europeană e pe la 25%, dar în Olanda e doar 10%, în Germania 30%, Franța 20%, Polonia 15%. Există și câteva excepții, unde contribuabilii își pot retrage întreaga sumă, dar sunt țări cu nivel de trai avansat, cu educație financiară solidă, și inclusiv acolo oamenii sunt notificați să nu facă asta!

În concluzie:

Nu intrați în panică, nu se întâmplă nimic rău, e o normalizare necesară a unui sistem care e încă în tranziție.

Dacă ați văzut altceva la unii comunicatori publici, mai ales cei din politică, înseamnă că au încercat să vă manipuleze și dezinformeze; dați-le unfollow, pentru că nu sunt surse credibile de informații.

Dacă vedeți oameni aleși în funcții publice care nu cunosc legile și nu au noțiuni de bază de economie, rugați-i să plece din funcții, ca să nu mai ia decizii pentru voi în viitor! Să meargă acasă, sau să se ocupe de ceva la care se pricep.

Militați pentru educație financiară, e foarte important pentru noi toți să înțelegem ce se întâmplă cu banii noștri.

Iar dacă auziți PSD-iști sau AUR-iști care spun că ar trebui să luăm toți banii ăia deodată, rugați-i să promoveze ei un proiect de lege prin care să ni-i putem lua și pe cei administrați de ei (adică Pilonul 1). Că sunt tot ai noștri, și sunt administrați cel mai prost. Eu mă înscriu prima să mi-i scot, dacă se votează așa o lege. Nu ca să-i cheltui, ci ca să mi-i depun imediat pentru administrare la un fond privat.

P.S. Adaug și un comentariu scris de Marcel Chișcan la altă postare, că e prea bun: “E atât de simplu. Acum poți să scoți 25% din contribuția la pilonul 2. Dacă nu exista pilonul 2, contribuția era aceeași doar că nu puteai să scoți nimic”, a scris Adela Cristea, pe Facebook.

