Senatul a aprobat proiectul privind pensiile private. Cine și-ar putea retrage banii din Pilonul II într-o singură tranșă

Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:39
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României

Senatul a adoptat, luni, 29 septembrie 2025, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern.

Conform acestui proiect, bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică.

La votul din Senat au fost înregistrate 82 de voturi 'pentru', 34 'împotrivă' și două abțineri.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eșalonată pe opt ani.

Un alt amendament adoptat vizează taxa de funcționare și contribuția la Fondul de Garantare.

'Furnizorul achită ASF, de la momentul autorizării fondului de plată, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară, care nu poate depăși 5% din totalul comisioanelor de administrare percepute de furnizor. În primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi nu se datorează taxă de funcționare', stipulează textul proiectului, amendat de Senat.

Propunerea legislativă va fi dezbătută și de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

