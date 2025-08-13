Bolojan crede că proiectul privind Pilonul 2 de pensii a fost neinspirat promovat. Când va fi discutat din nou în Guvern

Premierul Ilie Bolojan a admis miercuri seară, 13 august, că au existat deficiențe de comunicare în ceea ce privește proiectul de act normativ care aduce modificări privind accesul la banii din Pilonul 2 de pensii, el anunțând că în perioada următoare vor continua dezbaterile pe tema acestui proiect.

Bolojan a ținut să sublinieze că Guvernul ”nu are acces” la banii din Pilonul 2, atrăgând totodată atenția asupra faptului că e nevoie de stabilirea unor reguli în ceea ce privește accesul la banii acumulați în fondurile private de pensii, având în vedere că în anii următori numărul celor care vor ieși la pensie va fi cu mult mai mare decât al celor aflați în activitate.

”Proiectul care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern. Este un proiect de lege pe care, dacă îl vom aproba, va fi trimis în dezbaterea parlamentară. Dar trebuie să recunoaștem că el a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public, pe de-o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat.

ASF-ul, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro și contra, și fără criticile, care sunt inerente, ale acestui tip de proiecte, l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu el publicat pe ordinea de zi și atunci am luat decizia să îl amânăm și să îl analizăm într-o primă citire”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24, despre proiectul care aduce schimbări semnificative în ceea ce privește Pilonul 2 de pensii.

Șeful Guvernului a admis că, în contextul în care schimbările au un impact asupra unui număr important de români, faptul că acesta nu a fost explicat foarte bine a dus la percepția că ”Guvernul confiscă banii dintr-o parte din pensii” fără a le permite celor care au cotizat să utilizeze banii acumulați așa cum ar dori.

”Într-adevăr, au fost atât niște dezinformări, dar și niște griji pertinente a foarte multor români legate de acest aspect. Și atunci, ceea ce am convenit în aceste zile este ca inițiatorii să facă dezbateri publice, să discute toate aceste aspecte”, a subliniat Bolojan.

Prim-ministrul a atras atenția, totodată, asupra faptului că este nevoie de stabilirea unor reguli în ceea ce privește accesul la banii acumulați în fondurile private de pensii, având în vedere că în anii următori numărul celor care vor ieși la pensie va fi cu mult mai mare decât al celor aflați în activitate.

”Eu trebuie să fiu foarte corect, gândiți-vă că stabilim niște reguli pentru viitor. Mulți ani de zile lumea politică a preferat să dea vești bune, să spună că noi știm cum să facem lucrurile fără să influențăm, să spunem, negativ un aspect sau altul. Este evident că, dacă nu suntem precauți, dacă nu luăm măsuri care să asigure stabilitatea sistemelor, așa cum astăzi am intrat într-o fundătură economică datorită măsurilor bugetare luate anii trecuți, așa putem intra într-o fundătură și în anii următori cu fondurile de pensii, dacă nu se stabilesc niște reguli foarte clare, având în vedere o realitate demografică pe care nu o putem nega.

Fiecare generație care iese în pensie în anii următori este mult mai mare decât generațiile care vin să se angajeze în piața muncii, deci va fi peste 10 ani de zile, peste 15 ani de zile o presiune foarte mare pe plata pensiilor în România, indiferent cine va fi la guvernare. Datorită acestor realități demografice vor ieși la pensie generații de 400-450.000 de oameni și vor intra în activitatea economică generații de 200-250.000 de oameni și nu o să fie lucrurile foarte ușoare și atunci e mult mai corect să le spunem, stabilim niște reguli, cu anumită prudență, care vă respectă într-adevăr toate drepturile, banii nu se atinge nimeni de ei, dar hai să nu mai facem ceea ce am făcut în acești ani din punct de vedere bugetar nici în sistemul de pensii”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că Guvernul nu are acces și nu folosește banii din Pilonul 2, aceștia fiind administrați în continuare de către fondurile de pensii private, despre care premierul consideră că ar trebui să scadă comisioanele, ”în așa fel încât mai mulți bani să rămână pentru a fi distribuiți la oameni”.

