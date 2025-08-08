Modificările la Pilonul 2 de pensii, criticate de Claudiu Năsui (USR): "O încălcare a proprietății private"

Miniștrii reuniți vineri, 8 august, în ședința de Guvern aveau pe ordinea de zi o propunere de modificare a regulilor de calcul pentru restituirea către cetățeni, la pensionare, a sumelor agonisite în Pilonul II de pensii. Conform noilor modificări, românii nu ar mai fi avut posibilitatea să poată retrage toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă. Modificările propuse au fost, însă, amânate de Executiv.

Modificările propuse de Guvernul Bolojan au fost criticate de deputatul USR Claudiu Năsui, care a acuzat că ceea ce vrea Executivul este o „încălcare a proprietății private”.

Mai mult, fostul ministru al Economiei susține că această decizie nu încalcă doar proprietatea privată, ci și convenția care a stat la baza Pilonului 2 de pensii.

"Guvernul Bolojan propune să nu-ți mai poți lua decât 25% din banii din Pilonul 2 și restul de 75% eșalonat. E o încălcare a proprietății private și a convenției care a stat la baza Pilonului 2. Dar cine câștigă și cine pierde din asta?

Cei care au doar de pierdut sunt românii. Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunitățile și opțiunile care le-ar fi fost deschise dacă își primeau banii.

Mulți s-ar putea să aibă nevoie de acei bani, se bazau pe ei și se așteptau să îi primească, s-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din Pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-și retragă banii și să-și ramburseze creditul, mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-și țină banii în investiții cu randament mic", a scris Năsui pe pagina personală de Facebook.

El a explicat că, în timp ce românii pierd din cauza acestei decizii, administratorii fondurilor de pensii și statul câștigă.

"Câștigătorii, în schimb, sunt administratorii fondurilor de pensii, care sunt plătiți din comisioane calculate asupra activelor totale. Deci dacă românii nu își mai pot retrage decât 25% din bani, activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari. Și mai câștigă într-un fel.

Presiunea să ofere condiții mai bune pentru plata eșalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opțiunea pe masă de a-și colecta banii puși deoparte. De ce să ofere condiții mai bune, dacă românii oricum nu vor avea de ales și sunt obligați să ia doar 25% din bani?

Al doilea câștigător este statul, pentru că fondurile de Pilon 2 investesc ~65% din bani în titluri de stat. Adică, în loc ca statul să lase banii românilor să îi folosească sau investească cum cred ei de cuviință, îi obligă să îl finanțeze în continuare și le expun 65% din bani la fix același risc ca și Pilonul 1."

Potrivit lui Năsui, "legea asta pare a fi copiată din alte țări unde fondurile au făcut lobby pentru un astfel de privilegiu. Proiectul ar fi „apărut” din birourile ASF și din senin, fără să fie anunțat sau discutat".

El mai spune că ar fi o greșeală implementarea în România.

"Cei mai loviți ar fi tot cei mai săraci. Pentru că cei bogați au deja alte economii, alte investiții și alte surse de venit suplimentare. Dar cei mai săraci, care nu au avut opțiunile astea în viață, vor fi forțați să accepte plăți mici și un nivel de trai mai scăzut.

Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute. Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă și mascată sub pretenția că „protejează sistemul” și pe beneficiari. De fapt, când a venit vremea să plătească banii puși deoparte de români, nu vor să îi dea", a conchis deputatul Claudiu Năsui.

