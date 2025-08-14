ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II

Autor: Aniela Manolea
Joi, 14 August 2025, ora 15:22
485 citiri
ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II
Alexandru Petrescu, Președintele ASF FOTO Facebook/Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține propunerea Guvernului Bolojan de a limita retragerile din pilonul II odată cu pensionarea. Instituția explică joi, 14 august „diferența fundamentală” între pensiile private din pilonul II și un depozit sau un cont de investiții care să permită retragerea cotizațiilor.

Pensiile private sunt „o sursă de venit regulată, lunară, care completează pensia de stat”, transmite ASF, după criticile aduse proiectului care ar limita retragerile la doar 25% din suma totală.

„Diferența fundamentală este că pensia are scopul de a asigura stabilitatea financiară pentru anii de după retragerea din activitate, protejându-te de riscul de a rămâne fără bani la vârste înaintate”, transmite ASF.

După ce românii au contribuit de la înființarea pilonului II știind că vor putea retrage suma totală la vârsta pensionării, Guvernul Bolojan a anunțat, apoi a amânat, un proiect care ar limita retragerea la pensionare a numai 25% din suma totală din contul de pensie privată.

„În momentul de față, încet ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie. Este astfel necesar, în prezent, adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung”, a transmis președintele ASF, Alexandru Petrescu, citat de ȘtirileProTV.

Cei care au contribuit la pilonul II sume mai mici de 15.400 de lei, echivalentul a 12 indemnizații sociale, vor putea retrage în continuare toată suma din pilonul II de pensii, dar pot și opta pentru o pensie lunară pe viață.

Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat
Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, care ar putea afecta peste 9 milioane de români, a fost amânat pe termen nedeterminat, pe fondul controverselor și al dezbaterilor politice....
Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, 10 august, la Antena 3, modificările pentru pilonul 2 de pensii administrate privat. Modificările au inflamat spațiul public, după ce proiectul...
#Pilonul II pensii, #pensii private, #asf, #pensii private obligatorii, #alexandru petrescu , #Pilonul II de pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume si-a facut nationala de fotbal! Cum arata dupa 67 de bombe atomice
ObservatorNews.ro
Ce pensie plateste statul roman unui cetatean care a lucrat doar o zi
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II
  2. Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume
  3. Melania Trump amenință că-l va da în judecată pe Hunter Biden și va cere despăgubiri de peste un miliard de dolari. Ce a supărat-o pe Prima Doamnă a SUA
  4. Atac cibernetic dejucat în Polonia. Un mare oraș ar fi putut rămâne fără apă. Varșovia transmite că este „ținta principală” a Rusiei
  5. Ministerul Educației anunță desființarea a peste 500 de școli. Vor fi arondate altor instituții de învățământ
  6. Țara lovită puternic de holeră. Din iulie 2024 au fost raportate 100.000 de cazuri, iar 40 de persoane mor în fiecare săptămână
  7. A fost stabilită ora întâlnirii dintre Trump și Putin. Ce teme vor fi abordate și cine face parte din delegația rusă
  8. Chioșcurile STB ar putea dispărea foarte curând, anunță primarul interimar: „În 2025, încă avem tonete unde o doamnă stă și te pui peste tejghea”
  9. „Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului”. Lipsa fondurilor blochează tratamentele pacienților, anunță Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
  10. Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI: „Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați”