ASF explică „diferența fundamentală” care limitează retragerile celor 8 milioane de români din pensia privată Pilonul II

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține propunerea Guvernului Bolojan de a limita retragerile din pilonul II odată cu pensionarea. Instituția explică joi, 14 august „diferența fundamentală” între pensiile private din pilonul II și un depozit sau un cont de investiții care să permită retragerea cotizațiilor.

Pensiile private sunt „o sursă de venit regulată, lunară, care completează pensia de stat”, transmite ASF, după criticile aduse proiectului care ar limita retragerile la doar 25% din suma totală.

„Diferența fundamentală este că pensia are scopul de a asigura stabilitatea financiară pentru anii de după retragerea din activitate, protejându-te de riscul de a rămâne fără bani la vârste înaintate”, transmite ASF.

După ce românii au contribuit de la înființarea pilonului II știind că vor putea retrage suma totală la vârsta pensionării, Guvernul Bolojan a anunțat, apoi a amânat, un proiect care ar limita retragerea la pensionare a numai 25% din suma totală din contul de pensie privată.

„În momentul de față, încet ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie. Este astfel necesar, în prezent, adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung”, a transmis președintele ASF, Alexandru Petrescu, citat de ȘtirileProTV.

Cei care au contribuit la pilonul II sume mai mici de 15.400 de lei, echivalentul a 12 indemnizații sociale, vor putea retrage în continuare toată suma din pilonul II de pensii, dar pot și opta pentru o pensie lunară pe viață.

