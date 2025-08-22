Modificările la Pilonul II de pensii, criticate de un fost ministru al Economiei: ”Trebuie să poți retrage toți banii, nu să schimbi regulile în cursul jocului”

Modificarea modului în care românii pot primi banii din Pilonul II de pensii a fost oficializată de Guvernul Bolojan, iar unul dintre cei mai mari critici ai măsurii este fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, actual deputat USR. El a explicat vineri, 22 august, că plata integrală la scadență nu ar trebui eliminată, ci completată cu noua prevedere prin care românii vor putea retrage 30% din suma strânsă în Pilonul II de pensii, iar restul va fi eșalonat pe opt ani.

„Vrei să faci un lucru despre care nu ai vorbit în campania electorală și care încalcă un drept contractual care a fost până acum, adică în momentul în care a fost vorba să cotizăm bani și la Pilonul II și la Pilonul III, care, atenție, era voluntar și la Pilonul II era voluntar pentru oamenii care erau într-o anumită paletă de vârstă, le-ai spus niște condiții, te-ai angajat că faci niște lucruri, ei au plătit banii, dar în momentul în care vine vorba să dai banii înapoi, nu-i mai dai”, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui la RFI.

El spune că nu se pot schimba regulile în timpul jocului și că este o idee bună ca beneficiarii banilor strânși în Pilonul II de pensii să aibă cât mai multe opțiuni.

„Dacă contractul tău inițial spunea că poți să-ți retragi banii, trebuie să poți să faci lucrul acesta, nu să schimbi regulile în cursul jocului și cred că ar fi făcut mult mai mult bine Pilonului II și credibilității sistemului financiar tocmai să fi spus: da, vă dăm toți banii, dar vă oferim niște servicii de investiții, alte fonduri și așa mai departe, ce să faceți cu banii aceștia. În momentul acela, putea și clientul să refuze, să zică: nu-mi plac condițiile dvs., vreau totuși să-mi retrag banii și erau și ei forțați să ofere condiții bune, dar atunci trebuia să muncească, să găsească clientul”, a completat fostul ministru al Economiei.

Dacă legea care modifică distribuirea fondurilor din Pilonul II de pensii ajunge în Parlament prin circuitul normal și nu prin asumarea răspunderii de către Guvern, Claudiu Năsui va depune aceste amendamente.

„Să rămână și opțiunile care sunt acum și care au fost la baza Pilonului II, adică inclusiv să fie pe masă retragerea integrală și mai putem extinde cu alte opțiuni, rente viagere, reeșalonări pe mai mulți ani, pe alte perioade”, a mai spus deputatul USR.

