Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 14:32
156 citiri
Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
Alexandru Petrescu, Președintele ASF FOTO Facebook.com/Autoritatea de Supraveghere Financiară

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat, vineri, 8 august, că prioritățile din noul proiect privind Pilonul II sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor. Acesta susține că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie”, a declarat Petrescu când a fost întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii.

Șeful ASF declară că, în acest an, circa 80.000 de persoane au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.

„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a mai susținut șeful ASF. Acesta a spus că posibilitatea de a retrage toți banii „există doar dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”.

„Dacă ai o acumulare graduală (n.r. a banilor în Pilonul II), și dezinvestiția trebuie să aibă loc gradual”, spune acesta.

El a mai afirmat că pensia de principiu are o plată eșalonată și a subliniat că legea trebuia să apară acum 17 ani și este prioritară pentru OCDE.

„Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private și nu poate fi net diferit de ce vedem în piețele financiare mai mature”, a adăugat acesta.

„Având în vedere numărul mare de participanți – 9,3-9,4 milioane de participanți – am resimțit nevoia de a extinde consultarea publică. Voi propune să avem o continuare a discuțiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând și poziții din spectrul parlamentar, să avem și o masă rotundă alături de parlamentari”.

