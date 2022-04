Pilotul avionului de luptă rusesc doborât pe 2 aprilie desupra orașului Izium din regiunea Harkov de către militarii ucraineni, a fost prins.

Anunțul a fost făcut de Nexta Live pe Telegram. Este vorba despre un avion SU-34. Momentan nu au fost făcute publice mai multe date.

După ce avionul de vânătoare a fost lovit, aeronava a explodat pe cer și s-a prăbușit.

Ukraine's Air Force Command: "On Apr03 2022 AF anti-aircraft missile forces shot down another Su-34 fighter-bomber in the #Kharkiv region" pic.twitter.com/UKK1GXWI0r