A fost înmormântat ”Juice”, tânărul pilot ucrainean care a apărat Kievul de invadatorii ruși. ”Nu și-a trăit visul de a pilota F16”

La Kiev au avut loc marți funeraliile mult iubitului pilot ucrainean "Juice", mort la la vârsta de doar 30 de ani în urma unui accident.

Zeci de persoane i-au adus un omagiu lui Andrii Pilșcikov, unul dintre cei trei piloți care au murit săptămâna trecută într-o coliziune în aer între două avioane de război aflate în misiune de luptă.

Tânărul în vârstă de 30 de ani a luptat pentru reformă în cadrul Forțelor Aeriene ucrainene și a fost un apărător înfocat al aliaților care au donat Ucrainei avioane moderne F-16. Pilotul a acumulat 500 de ore de zbor în cei opt ani petrecuți în ceruri. La începutul războiului, el a apărat Kievul cu un grup numit "Fantoma din Kiev".

Farewell to pilot Andrii Pilshchykov (call sign Juice), in Kyiv today. Andrii flew hundreds of combat missions and is said to have the warrior spirit of a Cossack and a loyalty to #Ukraine beyond words. He was "born for the sky." R.I.P brave warrior. pic.twitter.com/2XRe7yEloa