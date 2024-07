Ea este pilotul-manechin cu părul albastru ca al fotbalistului Rațiu: ”El s-a luat după mine”

Cristina Cristache este pasionată de tot ce înseamnă albastru, iar de 4 ani poartă această culoare și la păr. Pilotul de raliuri nu a ratat niciun meci al naționalei de la Euro și vrea să îl cunoască personal pe Andrei Rațiu, “tricolorul” cu aceeași culoare de păr ca a ei.

Andrei Rațiu a stârnit multe comentarii, după ce fotbalistul a ales să își vopsească părul albastru. Cristina Cristache, pilot la Women Rally, a apărut la etapa de la București cu aceeași culoare de păr ca a lui Rațiu.

„Cum să mă iau eu după el, el s-a luat după mine! Am primit extraordinar de multe mesaje și am fost întrebată, pentru cei care nu mă cunosc. Eu sunt albastră de 4 ani, este o culoare permanentă, vopsită, reală, este o culoare pe care o iubesc de când mă știu”, spune Cristina Cristache, pilot de raliuri.

Împreună cu familia, Cristina a urmărit toate meciurile naționalei de la Euro și le-a ținut pumnii băieților lui Edi Iordănescu.

„Ultimul meci din grupe a fost de ziua socrului meu și eram toată familia acolo extrem de atenți, ne-am bucurat foarte mult, ne-au făcut mândri după atât de multă vreme”, povestește Cristina Cristache, pilot de raliuri.

Ea își dorește să facă schimb de impresii cu fotbalistul naționalei: „Vreau să îl cunosc personal, culoarea mea este permanentă, dar dacă și el se menține pe long time, pot să îi dau niște sfaturi de cum să își întrețină culoarea”.

Atunci când nu se dă la raliuri, Cristina are cu ce să își ocupe timpuL. „Sunt designer multidisciplinar, am o florărie online cu flori albastre, fac și design de interior, sunt speaker motivațional, model. Iubesc adrenalina, mașinile, ies din zona de confort datorită a ceea ce a făcut Laura prin această competiție”, mărturisește Cristina.

50 de participante la Women Rally

Bucureștiul a găzduit cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Women Rally. La startul competiției dedicate doamnelor și domnișoarelor s-au aliniat 50 de participante din 13 județe ale țării, toate dornice să îmbine performanța sportivă cu momentele de relaxare și socializare.

La etapa din București au fost prezente și nume sonore din lumea altor sporturi: campioana olimpică la scrimă, Laura Badea, care a dat startul oficial al concursului, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, care a fost ambasador al competiției, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, dar și campioana olimpică la judo Alina Dumitru.

Din 2018, Laura Savu este fondatoarea și organizatoarea acestei competiții. “Sunt deosebit de recunoscătoare minunatelor fete care formează an de an comunitatea Women Rally, comunitate care are deja 6 ani de existență. La etapa din București ne-am simțit extraordinar, mă bucur că am putut aduna, pe lângă fetele care au participat la concurs, și nume mari din lumea sportului, pe Elisabeta Lipă, Laura Badea, Irina Deleanu și Alina Dumitru, dar și din cea a modei, pe Romanița Iovan. Sper să ne revedem în număr cât mai mare și la etapa de la Cluj din 13-14 septembrie”, spune Laura Savu, fondatoarea și organizatoarea Women Rally.

