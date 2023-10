Un pilot a încercat să oprească motoarele avionului în aer. Catastrofa a fost evitată în ultimul moment

Un zbor regional operat de compania Alaska Airlines către San Francisco a fost deturnat duminică spre Portland, în statul Oregon, după ce un pilot de avion în vârstă de 44 de ani, care se afla în cockpit a încercat să oprească motoarele avionului în zbor, dezvăluie luni Reuters.

Suspectul a fost arestat de către Poliţia din Portland şi a fost inculpat de 83 de capete de acuzare - inclusiv tentativă de omor şi punerea în pericol a unui avion, potrivit biroului şerifului comitatului Multnomah.

”L-am prins pe tipul care a încercat să oprească motoarele, a declarat autorităţilor în domeniul reglementării traficului aerian pilotul avionului, la momentul faptelor, potrivit unei înregistrări radio.

”Nu pare să creeze probleme. Cred că este imobilizat. Vrem forţe de ordine la aterizarea (avionului pentru a-l reţine)”, declara pilotul.

Potrivit unor postări pe X este vorba despre un pilot al companiei, Joseph David Emerson.

