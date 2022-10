Imagini filmate de un pilot rus care se catapultează din avionul de vânătoare au fost făcute publice pe Twitter.

Pilotul este ejectat din avion în ultimul moment, aeronava fiind lovită de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

În imagini se poate observa și momentul în care avionul se prăbușește și explodează la câteva sute de metri distanță de momentul catapultării pilotului. Incidentul ar fi avut loc în vară, dar pierderea aeronavei nu a fost documentată anterior.

#Ukraine: Crazy first-person footage of a Russian pilot ejecting from a Su-25SM (09 Red) which was hit by Ukrainian fire.

The incident apparently happened back in the Summer but the loss of the aircraft wasn't documented previously. pic.twitter.com/2KdnmpOZ8F