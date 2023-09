Un cunoscut prezentator din România face mărturisiri: "Am fost iubitul lui Pink"

Invitat în podcastul realizat de Ovidiu Ioaniţoaia pentru canalul YouTube de la Gazeta Sporturilor, Prietenii lui Ovidiu, Cabral a povestit amănunte neașteptate din viața sa.

„Eram mare, tânăr, spectaculos, negru. Pot fi interesant că sunt negru la televizor timp de şase luni, dacă nu livrez mai mult mă duc. Aşa că m-am pus pe învăţat.

Am luat ore de dicţie, am continuat să citesc cărţi, să fur de la oameni de profesie, am furat de la fiecare câte ceva.Am furat mult şi de la italieni, urmăream cu tata la televizor, pe balcon.

Televiziunea este foarte simplă, când timp faci lucrurile pentru cei de acasă. Şi când eşti tu. E foarte obositor să fii altul decât în mod normal. Şi pentru kickbox, după ce învăţam o figură nouă, tata ne punea să repetăm la oglindă şi asta m-a jutat în televiziune”, a spus el conform paginademedia.ro.

Cabral a vorbit și despre rolurile din filme: „Am jucat şi în nişte filme străine, în Catacombs am fost iubitul lui Pink, am avut replici, ne-am şi pupat. Şi am făcut şi dublu rol, am fost şi monstrul, pentru că cel ales iniţial nu era ok. Apoi am mai avut nişte roluri simpatice în nişte producţii care au făcut succes mare, dar eu eram halebardier 17. Dar eu nu sunt actor şi nici nu am tras în direcţia aceea.”