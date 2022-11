Anunț important făcut de Mihai Pintilii în legătură cu viitorul său la FCSB

Mihai Pintilii a preluat banca tehnică a FCSB, după plecarea lui Nicolae Dică, și a reușit să învingă Rapid cu 3-1 în Superliga României.

Deși fostul internațional este o soluție de a fi numit principal pe o perioadă mai mare de timp, după egalul cu Oțelul, 0-0 în Cupa României, el a precizat că nu-și dorește deloc acest lucru.

"Eu am mai spus-o și o repet, mai e un meci la Craiova. Nu sunt pregătit, nu am actele necesare, nu am calitatea asta acum.Sunt convins că-și doresc, dar asta e dorința mea, asta simt acum”, a spus Mihai Pintilii după partida din Cupă.

În aceste condiții, Pintilii va rămâne antrenor secund și după numirea unui alt tehnician, în pole-position fiind Laurențiu Reghecampf.

