Cum a fost caracterizat antrenorul de la FCSB: "Un om cu o dulceaţă cum nu am mai întâlnit"

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că are încredere în noul antrenor Elias Charalambous şi a vorbit şi despre Mihai Pintii, subliniind că nu vede echipa fără acesta, indiferent în ce poziţie, de secund sau principal.

"Am urmat aceeaşi filieră ca în 2005 când l-am ofertat pe Oleg Protasov. L-am adus prin intermediul unui agent grec, care vorbeşte bine română şi îl cunoaşte pe Răzvan Lucescu. Prin el am ajuns şi la Elias, am mai încredere, de când a intrat în vestiar pare că este de aici. Experienţa ca jucător o ştiţi foarte bine, Cipru are cred că un coeficient mai mare decât al Greciei. Faptul că printre mentorii avuţi în carieră este Fernando Santos este foarte important. Pintilii rămâne un membru foarte important al stafului, chiar dacă a fost prigoana asta împotriva lui. Probabil că din vară va merge pe drumul către licenţa Pro. La Pintilii ţin enorm, este admirabil, un om cu o dulceaţă cum nu am mai întâlnit. Ştiţi genul ăla când te întâlneşti dimineaţa cu el şi ştii că îţi merge bine? Aşa e Pintilii. Eu nu văd vreodată FCSB fără Pintilii, indiferent în ce calitate, de antrenor secund sau principal, el va rămâne cu noi", a declarat Mihai Stoica.

Stoica a precizat că nimeni nu s-a plâns de starea în care jucătorii au revenit de la echipa naţională. "Nimeni din clubul nostru nu s-a plâns de starea în care au venit jucătorii de la naţională. Octavian Popescu s-a accidentat, se poate întâmpla şi mergând pe stradă. Toţi au venit bine. Nu s-a pus problema să avem ceva de comentat la adresa federaţiei.Cred că noi putem să câştigăm campionatul, cred cu tărie asta", a mai spus managerul de la FCSB.

Întrebat despre implicarea lui Gigi Becali, Mihai Stoica a spus: "Lucrurile merg în direcţia în care vrea el, pentru că el a aprobat să avem antrenor, evident".

FCSB joacă, luni, în deplasare, cu Sepsi OSK, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.