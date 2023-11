Ce surpriză îi pregătește Shakira lui Pique, după ce a scăpat de închisoare în Spania

Shakira a trecut prin momente dificile la zece luni de la despărțirea de Pique, ea fiind acuzată de evaziune de fiscul spaniol.

Vedeta columbiană a ajuns la o înţelegere cu procurorii, pentru a evita un proces în Barcelona pentru acuzaţiile de neplată a 14,5 milioane de euro, reprezentând impozitul pe venit din Spania între 2012 şi 2014.

Dincolo de asta, artista pregătește o nouă lovitură pentru fostul ei soț. Ea va face un film documentar, în care va prezenta cum i s-a schimbat viața, după ce a fost înșelată de acesta.

"Cred că va fi vorba despre drama prin care a trecut și se va numi The cheating and me. Va fi un cântec de dispreț sub formă de documentar. Este clar că Shakira înregistrează material grafic pentru un proiect audiovizual, un documentar sau un reality show de tip documentar. Se pare că, în zilele noastre, dacă ești o persoană celebră și nu ai propriul tău reality de tip documentar, ești un nimeni", a spus jurnalista Lorena Vazquez pentru Daily Mail.