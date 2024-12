Un japonez descifrează un mister de la Marea Piramidă, după 4.500 de ani: Geniala structură descoperită, schimbă istoria VIDEO FOTO

Într-un studiu publicat în revista Archaeological Discovery, cercetătorul Akio Kato de la Departamentul de Matematică și Fizică al Universității Kanagawa din Japonia, a descifrat un mister de la Marea Piramidă de la Giza, după 4.500 de ani. Expertul spune că piramida nu este una standard și ea are de fapt opt laturi și nu patru, așa cum se credea până acum, schimbând istoria.

Marea Piramidă din Egipt este o structură octogonală concavă, construită genial de arhitecții antici, ea având opt laturi, dar acest lucru a fost descoperit doar din aer, dintr-un avion. Japonezul a studiat mai multe fotografii aeriene realizate cu ani în urmă, potrivit Jerusalem Post.

„Marea Piramidă de la Giza este cunoscută ca având un caracter uimitor de concavitate, conform căruia fiecare dintre cele patru fețe ale sale este ușor crestată de-a lungul liniei sale centrale, de la bază la vârf”, a explicat cercetătorul. „Cu alte cuvinte, Marea Piramidă este o piramidă octogonală concavă, mai degrabă decât piramida pătrată standard”, a adăugat el.

Această caracteristică intrigantă a Marii Piramide a fascinat experții timp de decenii. Egiptologul britanic Flinders Petrie a observat o linie goală pe mijlocul fiecărei laturi a Marii Piramide de la Giza în timp ce se uita la o ilustrație din „La Description de l'Egypte”.

Colegul său egiptolog I. E. S. Edwards a scris despre acest fenomen în cartea sa din 1975 „The Pyramids of Egypt”. Edwards a observat că laturile Marii Piramide de la Gizeh sunt „ușor înclinate spre interior, spre centrul fiecărei rânduri, astfel încât o adâncitură vizibilă străbate mijlocul fiecărei fețe; o particularitate pe care, din câte se știe, nu o are nici o altă piramidă”.

Concavitatea subtilă a fețelor piramidei creează o iluzie care poate fi apreciată pe deplin doar din aer. Akio Kato a remarcat: „Această concavitate este atât de subtilă încât nu poate fi văzută din orice poziție de la sol, dar poate fi observată din aer”. Din punct de vedere aerian, este posibil să se vadă că laturile Marii Piramide de la Giza sunt semnificativ crestate de-a lungul mijlocului lor.

Realizarea faptului că stratul exterior al Marii Piramide de la Giza ar putea avea mai mult de patru laturi datează din 1940, fotografiile aeriene realizate cu ani în urmă dezvăluind că, de fapt, are opt laturi. Aceste laturi sunt mai ușor vizibile din cer, dar sunt greu de observat de la sol, cu excepția cazului în care sunt luminate corect. Numărul corect de laturi nu a fost confirmat de oamenii moderni până când un pilot al Royal Air Force britanic pe nume P. Groves a fotografiat piramida de sus în 1926.

Natura cu opt laturi a piramidei a stârnit discuții și dezbateri în rândul entuziaștilor și al teoreticienilor conspirației deopotrivă. Utilizatorii rețelelor sociale din grupul Facebook „Glitch in the Matrix, Mandela Effect & Time Slips” și-au exprimat surprinderea față de această revelație. Un utilizator a scris: „Cel mai recent efect Mandela m-a făcut să mă scarpin în cap. Se pare că Marea Piramidă din Giza are acum opt laturi”. O altă persoană a răspuns: „Nooo... asta e ciudat”.

În ciuda uimirii inițiale, experții au fost conștienți de această caracteristică de ceva timp. Studiul recent al lui Kato se adaugă la corpul de cercetare care încearcă să înțeleagă motivele din spatele genialului design al piramidei.

Kato a scris în lucrare: „Punctul crucial cu privire la stabilitate este că efectele unor astfel de forțe naturale sunt destul de diferite între nucleul cursurilor înclinate și cel al cursurilor cu adevărat nivelate, în sensul că primul poate fi strâns pentru a deveni mai puternic în timp, dar cel de-al doilea ar fi dezintegrat pentru a fi mai slab în timp”, citat de IFLScience.

Aceste adâncituri din Marea Piramidă din Giza, deși nu sunt vizibile de la nivelul solului, par să adauge stabilitate și longevitate structurii. Căile centrale pot fi strânse pentru a deveni mai puternice în timp, dar căile de suprafață se dezintegrează și devin mai slabe în timp. ”Straturile înclinate împreună cu baza consolidată au fost necesare pentru stabilitatea pe termen lung a piramidei împotriva forțelor naturale severe, cum ar fi compresia gravitațională ridicată, cutremurele și cele peste 500 de furtuni severe, de-a lungul a 4.500 de ani”, a spus Kato.

Cu toate acestea, este încă neclar și nu se poate spune cu certitudine dacă laturile suplimentare ale Marii Piramide de la Giza au fost o alegere de proiectare conștientă pentru a crește longevitatea sau au fost create pur și simplu accidental.

Egiptenii antici erau buni ingineri, după cum o demonstrează faptul că piramidele există și astăzi, dar nu erau ingineri perfecți. Este posibil ca mai multe coridoare și încăperi sigilate din interiorul piramidelor egiptene să fi fost abandonate de constructori atunci când au fost considerate instabile.

Marea Piramidă din Giza, o structură înaltă de 138 de metri, servește drept mormânt pentru faraonul Khufu și este una dintre cele șapte minuni ale lumii antice.

