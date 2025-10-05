Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor” VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 15:18
1381 citiri
Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor” VIDEO
The French Twins, glume la bordul unui avion FOTO Captură video Facebook/The French Twins

Tony și Jordan, doi gemeni francezi, maeștri ai iluziilor, au piratat sistemul video al unui avion Tarom în care se aflau, pentru a se juca Mario. Fapta celor doi a fost taxată de mai multe persoane, după ce videoclipul a apărut pe rețelele sociale.

Se pare că cei doi iluzioniști, care au venit în România pentru emisiunea The Ticket, de la Antena 1, se plictiseau în timpul zborului, așa că, printr-o manevră ingenioasă, au modificat ecranele video ale avionului pentru a se putea juca un joc video.

Manevra, care a stârnit râsul celorlalți pasageri, se pare că a fost taxată de stewardesele de la bordul avionului.

Cei doi și-au postat isprava pe internet, iar videoclipul a stârnit o serie de reacții din partea internauților.

„Am piratat ecranele avionului... pentru a ne juca Mario”, au scris aceștia în descrierea videoclipului.

Fapta celor doi a fost criticată de unii internauți, care au acuzat faptul că cei doi au pus în pericol viața pasagerilor. Alții și-au declarat dubiile că isprava ar fi reală.

„Îmi pare rău pentru voi dacă credeți că sunteți șmecheri. Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor”, a scris cineva.

„Un exemplu prost pentru comunitate, băieți”, a scris altcineva.

Alte persoane le-au recomandat ca, data viitoare, să joace alte jocuri, cum ar fi Call of Duty.

„Dar nu este amuzant, este ilegal”, a comentat o persoană.

„Văd cablurile conectate în fanta pentru bagaje”, a observat un internaut.

De asemenea, mulți dintre cei care au vizualizat videoclipul au declarat că îl consideră „făcătură”.

Cei doi au participat la o emisiune în România

Les French Twins, Tony și Jordan, s-au prezentat la emisiunea The Ticket, de la Antena 1, cu un spectacol unic.

Delia a fost impresionată: „Aș da toți banii din lume să văd asta, aș plăti, da”. Momentul lor i-a făcut câștigători ai sumei de 14.480 de lei.

Tony și Jordan, gemenii francezi, se prezintă ca maeștri ai iluziei, îmbinând magia și tehnologia pentru a crea spectacole incredibile în întreaga lume.

Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
Fosta ministră a turismului Elena Udrea susține că decizia Curții de Apel București în cazul Alinei Bica ar trebui să fie o lecție pentru cei care fac „abuz” în justiție. Udrea, veche...
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a început procesul de restructurare a aparatului administrativ, prin disponibilizarea a peste 500 de angajați. Aceasta...
#piratare, #avion Tarom, #the french twins, #iluzionisti, #joc video , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Revelatia a doi vloggeri din Spania care au vrut sa afle daca Romania e saraca si periculoasa: "Adevarul e ca e foarte trist"
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenti oceanici se comporta extrem de ciudat, iar cercetatorii cred ca Europa va fi afectata: "E ingrijorator"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 4 Motive pentru care nu ar trebui să pornești mașina de spălat vase zilnic, potrivit experților
  2. Cât de mult trebuie să mergi pe jos pentru a reduce grăsimea abdominală după vârsta de 50 de ani?
  3. Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor” VIDEO
  4. Cum poți îmbunătăți beneficiile celor „10.000 de pași” pentru sănătate. „Combinația dintre cantitate și calitate este cea care îți oferă cele mai bune câștiguri”
  5. „Trista realitate pe care nimeni nu o spune despre România”. Ce părere și-au făcut doi vloggeri spanioli după o vizită în țara noastră VIDEO
  6. CEO-ul Telegram explică filozofia sa de a folosi telefonul cât mai puțin posibil și de a aloca 11-12 ore pentru somn: "E destul de simplă"
  7. Cererea „bebelușului” dezbrăcat de pe coperta unui album Nirvana, respinsă de instanță. „Imaginea, departe de sfera legii privind pornografia infantilă.”
  8. Horoscop zilnic. Duminică, 5 octombrie. Zodia care ar trebui să evite discuțiile în contradictoriu
  9. Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei
  10. Dispar companiile de zbor low-cost? Adio vacanțe în străinătate. Cât vor plăti românii: „Se strică drastic calculul. Scumpirile se resimt indiferent de destinație”