Pirați în Marea Mediterană. Cum au vrut să deturneze, în largul orașului Napoli, o navă sub pavilion turcesc FOTO

Mai mulţi "piraţi", probabil migranţi, au încercat vineri să deturneze în largul oraşului Napoli o navă sub pavilion turcesc care se îndrepta spre Franţa, determinând intervenţia forţelor speciale italiene, a indicat Ministerul italian al Apărării, notează AFP.

"O operaţiune este în desfăşurare pe o navă la bordul căreia au urcat piraţi (...). Imigranţii ilegali au folosit arme, de tip pumnal" pentru a ameninţa echipajul, a declarat presei după-amiaza târziu ministrul Guido Crosetto.

În largul oraşului Napoli (sud), un număr necunoscut de bărbaţi înarmaţi au ameninţat şi au "sechestrat" echipajul în cabina de comandă. Cargoul a deviat atunci "semnificativ de la traiectoria sa", potrivit agenţiei italiene Ansa.

Forţele speciale heliportate ale Marinei au ajuns pe navă şi au arestat câţiva atacatori, dar inspecţia ambarcaţiunii continua în cursul serii pentru a găsi eventuali complici.

Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, że to już wojna. W pobliżu Neapolu 15 uzbrojonych w noże nielegalnych migrantów usiłowało opanować mostek tureckiego statku "Galata Seaways", który zmierzał do portu Sète we Francji. Interweniowały włoskie siły specjalne. https://t.co/uF3hFkwV1e