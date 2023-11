Jaf armat la două ore de la eliberarea condiționată a unei suspecte de piromanie

La numai două ore după ce a fost eliberată condiționat, luni, fără cauțiune, de un judecător din New York, o femeie acuzată de incendii în serie a jefuit sub amenințarea unei arme albe un magazin local, scrie New York Post.

Amanda Burnside, o femeie din Southampton (New York) acuzată că ar fi incendiat trei locuințe, a fost eliberată condiționat fără cauțiune de un judecător, în pofida cererii procurorilor de a i se impune o cauțiune între 500.000 și un milion de dolari.

Potrivit procurorului districtual Ron Tierney, la numai două ore din momentul eliberării, Amanda și-a procurat un cuțit și a jefuit un magazin din rețeaua Dollar Tree.

"Este evident că pericolul pentru societate pe care îl reprezintă această femeie, deja acuzată că ar fi incendiat trei case, nu a fost evaluată adecvat de instanță", a declarat Tierney, adăugând că acest pericol "nici nu poate fi evaluat în mod adecvat potrivit criteriilor de acordare a eliberării condiționate stipulate în legile în vigoare în New York".

Incidentul a repus pe tapet problema legilor foarte permisive și "prietenoase" cu acuzații din statul New York, problemă care a afectat politicile laxe promovate de Democrați în acest stat. De altfel, aceasta a fost și tema de campanie cu care Republicanii au reușit să câștige câteva alegeri din acest stat dominat, tradițional, de reprezentanții Partidului Democrat.

