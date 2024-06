Rolul nebănuit pe care îl are culoarea costumului de baie în siguranța copilului la piscină și la plajă. "Nu va striga după ajutor. Poate dura doar 30 de secunde"

Culoarea costumului de baie al copilului dumneavoastră ar putea avea un impact asupra siguranței acestuia la piscină sau pe plajă. Aceasta este opinia experților în siguranță în apă, care au analizat îndeaproape modul în care nuanța costumului de baie poate influența cât de vizibil este un copil sub apă.

"Culoarea costumului de baie al unui copil poate avea un impact semnificativ asupra vizibilității sale în apă, ceea ce este crucial în prevenirea înecurilor. Culorile strălucitoare și contrastante ies mai clar în evidență în apă, ceea ce face mai ușor pentru salvamari și părinți să identifice rapid un copil, mai ales într-o situație de urgență", a declarat pentru cnn.com Bernard Fisher, director de sănătate și siguranță pentru Asociația americană a salvamarilor.

"Oamenii ar trebui să evite costumele de baie de culoare albastru deschis, gri sau verde, deoarece acestea se pot amesteca cu apa și cu împrejurimile piscinei, făcând dificilă identificarea unui copil. Recomandăm culori strălucitoare și contrastante, cum ar fi galben neon, portocaliu, roz și roșu aprins", a adăugat Fisher. "Aceste culori sunt foarte vizibile atât sub apă, cât și la suprafață.

Culorile costumelor de baie nu sunt discutate suficient în domeniul siguranței publice", a declarat Wyatt Werneth, salvamar de coastă în Florida și purtător de cuvânt al Asociației Americane a Salvatorilor.

"Hainele strălucitoare sunt ceva ce am identificat ca fiind un factor revoluționar. Dacă ai aceleași culori ale apei sau ale mediului înconjurător, te vei amesteca", a declarat Werneth în timp ce patrula în Cocoa Beach.

"Căutăm și copii dispăruți pe plajă"

"Luăm în considerare acest lucru și în cazul copiilor dispăruți. Nu doar faptul că culorile strălucitoare ne vor ajuta să îi localizăm în mediul unei piscine sau pe plajă, dar unul dintre lucrurile pe care salvamarii le fac mai mult decât orice altceva - credeți că ieșim și ne luptăm cu rechinii și salvăm oameni din curenții de valuri - dar căutăm și copii dispăruți pe plajă", a spus el. "Dacă poartă o culoare strălucitoare și dacă faceți o fotografie a acelor copii înainte, atunci vom avea o fotografie și vom ști ce să căutăm. Așadar, ne puteți ajuta - nu numai că înecul poate fi prevenit, dar și [cazurile] de persoane dispărute pot fi prevenite."

Test de culoare pentru costume de baie

O companie numită Alive Solutions, specializată în siguranța în apă, a descoperit, în două experimente separate, că anumite culori de costume de baie sunt mai ușor de observat într-o piscină sau într-o apă deschisă, cum ar fi un lac.

În cadrul testelor, experții în siguranța apei ai companiei au plasat costume de baie de diferite culori în piscine și lacuri pentru a determina cât de vizibile pot fi acestea. Testele au fost efectuate în mod independent și nu au fost publicate într-o revistă de specialitate.

"În testele noastre principale am folosit 14 culori diferite", a declarat Natalie Livingston, cofondator și proprietar al Alive Solutions, într-un e-mail.

"Apa nu este ca și cum te-ai uita prin aer. Chiar și cea mai mică agitație a suprafeței, strălucire sau mișcare în apă poate face ca obiectele și oamenii să fie distorsionate", a spus ea. "Vizibilitatea în apă poate fi crescută sau scăzută în funcție de culoarea costumului de baie sau a hainelor".

Livingston, care este salvamar de mai bine de 25 de ani, își amintește că își privea copiii la piscină într-o după-amiază cu alți părinți și atunci și-a dat seama că unii copii care purtau costume de baie de culoare închisă sau pastelată păreau să dispară vizibil în apă. Colegii ei și ea au decis ulterior să efectueze testele din 2019 până anul trecut.

Într-o piscină, cu fundul de culoare deschisă, testele companiei au arătat că rozul neon și portocaliul neon păreau a fi cele mai vizibile. Culorile mai întunecate au apărut pe fundul deschis al piscinei, dar puteau fi adesea respinse pentru umbre, frunze sau murdărie. Costumele de baie albe și albastru deschis nu au fost la fel de vizibile și păreau să dispară complet în piscină.

"Culorile deschise sau albastre tind să arate ca niște pete de strălucire sau reflexii ale norilor, sau să se amestece complet cu mediul înconjurător", a declarat Livingston în e-mail.

În 50 de cm de apă din lac, testele au arătat că culorile neon strălucitoare - inclusiv portocaliu neon, galben și verde - au fost cele mai vizibile pe fundul lacului, dar rozul neon nu a avut rezultate bune. Costumele de baie albe au apărut mai mult datorită reflectării luminii, dar nu la fel de mult ca și culorile neon strălucitoare. Toate celelalte culori nu au fost foarte vizibile.

În general, a spus Livingston, neonul a câștigat la vizibilitate în toate mediile.

"Am auzit de la atât de mulți părinți care au spus că au avut copilul lor într-un costum de baie de culoare strălucitoare și culoarea le-a atras atenția cu coada ochiului și au reacționat pentru a preveni un eveniment de înec", a spus Livingston. "Bineînțeles, culoarea costumului nu contează dacă nimeni nu supraveghează eficient, dar poate ajuta și ajută în parteneriat cu o supraveghere eficientă și cu alte straturi de prevenire a siguranței în apă".

Straturi de siguranță în apă

Cu siguranță este logic că nuanțele strălucitoare ale costumelor de baie pot juca un rol în a face un copil mai vizibil în apă în caz de urgență, dar nu există "dovezi reale" că un copil care poartă un costum de baie neon duce la rezultate mai bune în caz de înec, a declarat Dr. Maneesha Agarwal, profesor asociat de pediatrie și medicină de urgență la Emory University School of Medicine.

"Scopul este ca niciodată să nu trebuiască să vă bazați nici măcar pe culoarea costumului de baie al copilului dumneavoastră pentru a-l găsi în cazul unui eveniment de înec", a declarat Agarwal, adăugând că o siguranță adecvată în apă include diferite straturi de protecție.

"Alte straturi importante includ să vă asigurați că copilul dumneavoastră este competent în apă - ceea ce înseamnă lecții de înot. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră are o bună supraveghere ori de câte ori se află în apă, ceea ce înseamnă că părinții sau un adult desemnat supraveghează copilul în apă", a spus ea, adăugând că este important să fiți atenți la semnele de înec.

Spre deosebire de modul în care înecul este descris în filme - cu stropi puternici și strigăte de ajutor - evenimentele de înec în lumea reală au loc în liniște și rapid, a spus Agarwal.

"Copilul care se îneacă, nu va striga după ajutor. De obicei, se va lupta să-și mențină fața deasupra nivelului apei, așa că s-ar putea să vedeți cum fața lor urcă și coboară deasupra nivelului apei. Și chiar poate dura doar 30-60 de secunde până când se scufundă complet", a spus Agarwal.

"De asemenea, trebuie să vă asigurați că faceți tot ce puteți pentru a-l împiedica să intre în apă fără supraveghere. Asta înseamnă că, dacă aveți o piscină, oriunde locuiți sau oriunde vă aflați în vizită, trebuie să vă asigurați că există un gard adecvat pe patru laturi care împiedică accesul copiilor la piscină", a spus ea. "Și apoi, dacă se întâmplă ceva de neconceput, să vă asigurați că sunteți pregătiți - știți cum să efectuați resuscitarea cardio-respiratorie și sunteți capabili să apelați rapid la 911, iar dacă se întâmplă să fiți în apropierea unui corp de apă deschis, în special, vestele de salvare sunt imperative."

Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA au publicat luna trecută date care arată că ratele de înec accidental sunt în creștere în Statele Unite.

Noile cifre arată că mai mult de 4.500 de persoane s-au înecat în fiecare an între 2020 și 2022, ceea ce reprezintă cu aproximativ 500 de decese prin înec în plus în fiecare an față de anul precedent, în 2019. Copiii în special sunt expuși unui risc ridicat, deoarece înecul este cauza numărul unu de deces pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani în Statele Unite.

Dar unele studii au arătat că participarea la lecții de înot formale este asociată cu o reducere cu 88% a riscului de înec la copiii mici, a declarat Chris DeJong, fondator și președinte al Big Blue Swim School, care oferă lecții de înot pentru copii.

El a adăugat că purtarea costumelor de baie de culori strălucitoare este doar un instrument dintr-o cutie de instrumente cu multe măsuri pe care copiii le pot lua pentru a fi mai în siguranță în timp ce se află în piscină sau în jurul acesteia. Academia Americană de Pediatrie recomandă lecțiile de înot ca un strat de protecție împotriva înecului și spune că acestea pot începe pentru mulți copii încă de la 1 an.

"Începerea de la această vârstă foarte fragedă poate ajuta să îi facă să se simtă mai confortabil atunci când începem să începem cu lecții mai avansate când sunt mai mari - astfel încât să nu înceapă de la zero și să trebuiască să depășească teama de ceva nou, ceea ce poate fi o provocare cu lecțiile de înot", a spus DeJong.

"Lecțiile de înot sunt cel mai important instrument pentru a-i ajuta pe copii să se salveze singuri și să știe ce să facă în caz de urgență", a spus el. "Și cunoașteți-vă factorii de risc. Copiii mai mici, de obicei cu vârsta sub 10 ani, sunt cel mai frecvent victimele înecului în piscinele rezidențiale, în timp ce victimele înecului cu vârsta de peste 14 ani sunt de obicei în corpuri de apă naturale”.