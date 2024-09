Cea mai bătrână pisică din lume a murit. Ce vârstă avea venerabila felină cu blană lungă FOTO

Rosie, considerată cea mai bătrână pisică din lume, chiar dacă nu este menționată în Cartea Recordurilor Guinness, a murit în Norwich, Marea Britanie. Felina cu blană lungă de tip Tortoiseshell i-a fost alături stăpânei în vârstă de 73 de ani pentru mai multe decenii.

Pisica tortie a trăit timp de 33 de ani, echivalentul estimativ al vârstei de 152 de ani pentru viața unui om. Stăpâna ei, Lila Brissett, a fost alături de Rosie în ultimele momente.

„Nu se mai simțea bine și într-o zi a intrat în hol, s-a întins pe jos și a murit. Mi-e atât de dor de ea. Au fost multe amintiri frumoase și sunt fericită că am petrecut atâta timp împreună”, a explicat bătrâna citată de cotidianul britanic The Sun.

Pentru că Lila Brissett a tot amânat trimiterea cererii de înscriere în Cartea Recordurilor Guiness, deținătoarea recordului mondial în prezent rămâne Flossie, o pisică din suburbiile Londrei, în vârstă de 27 de ani.

Rosie a fost adoptată de Lila la începutul anilor 1990, când era un pisoi ajuns la un centru de adopții pentru că în familia în care fusese luată inițial a fost descoperită o alergie la blana de pisică.

