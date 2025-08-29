O pisică a fost scoasă la licitație pentru datoriile stăpânului. Cazul a revoltat internetul și licitația a fost anulată

O pisică a fost scoasă la licitație pentru datoriile stăpânului FOTO X/@GMbeki31765

O pisică în vârstă de 3 ani, scoasă la licitație de un tribunal local din Yangzhou, provincia chineză Jiangsu, pentru a achita datoriile proprietarului său, a fost retrasă de pe lista licitației vineri, 29 august, a relatat Yangtse Evening Post.

Vânzarea planificată la începutul acestei luni a stârnit dezbateri online cu privire la faptul dacă animalele de companie ar trebui tratate ca active care pot fi scoase la licitație.

Cover News, o publicație media cu sediul în Chengdu, provincia Sichuan, a relatat că retragerea a avut loc după ce „solicitantul și alți creditori au retras cererea”.

Un magazin de animale de companie care avea grijă de pisică a confirmat că instanța a luat-o, deși motivele acțiunii instanței și destinația animalului rămân neclare, a declarat Cover News.

Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Yangzhou a atras o atenție largă atunci când a anunțat licitația, deoarece obiectul scos la licitație nu era un activ tipic, cum ar fi o proprietate sau mobilier, ci un animal viu.

Listarea a atras peste 61.000 de vizualizări și 6.500 de ofertanți, ofertele crescând de la un preț de pornire de 500 de yuani (70 USD) până la 8.000 de yuani, potrivit raportului. Personalul magazinului de animale de companie a declarat că pisica era sănătoasă și cântărea aproximativ 4 kilograme.

Expunerea la licitație a stârnit dezbateri pe Sina Weibo, versiunea chineză a Twitter. Unii utilizatori au susținut că vânzarea pisicii nu arată respect pentru viață, în timp ce alții au spus că o licitație ar putea ajuta animalul să găsească un nou proprietar. Alții au sugerat că numărul mare de ofertanți a fost determinat mai mult de dorința de atenție online decât de un interes real de a o adopta.

Zhu Qiaoling, un avocat, a declarat pentru Litchi News, cu sediul în Jiangsu, că animalele de companie sunt considerate legal proprietate personală, iar instanța a acționat în conformitate cu reglementările.

„Licitațiile de creaturi vii nu sunt neobișnuite în practica judiciară. Animalele cu valoare economică mare, cum ar fi bovinele, ovinele și porcii, sunt adesea licitate pentru a achita datoriile”, a spus Zhu.

„Bunurile personale se extind dincolo de case și vehicule și includ obiecte precum numere speciale de telefon mobil care se termină în «888» sau «666», precum și animale de companie rare, cum ar fi șopârle, țestoase și pești koi... În general, orice are valoare, indiferent de dimensiune, poate fi scos la licitație”, a spus Zhu.

În martie, Tribunalul Popular al Districtului Nanshan din Shenzhen, provincia Guangdong, a scos la licitație crocodili crescuți de o companie din Guangdong, a relatat Tide News. Oferta de pornire a fost stabilită la 4 milioane de yuani, ofertanții fiind obligați să obțină permisele necesare pentru capturarea și transportul reptilelor.

