O pisică din SUA s-a întors la magazinul unde „lucra”, după ce a dispărut câteva săptămâni într-un alt stat

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:35
Francine s-a întors la magazin FOTO: Instagram/wheresfrancine

Pisica calico Francine s-a întors acasă la un magazin Lowe’s din Virginia după ce a dispărut câteva săptămâni, urcând într-un camion care a ajuns la o unitate-soră din alt stat. Doi angajați de la Lowe’s din Richmond au făcut luni dimineață o călătorie de 90 de minute pentru a o aduce pe Francine, care dispăruse în septembrie și fusese recent descoperită la centrul de distribuție al companiei din Garysburg, Carolina de Nord.

Marți, pisica s-a întors la treabă, jucându-se cu clienții, pozând pentru fotografii și primind afecțiune. „Francine este una dintre noi”, a declarat supervisorul magazinului, Wayne Schneider. „Este pur și simplu uimitoare. Ceea ce înseamnă ea pentru magazin și pentru angajați, chiar nu vă puteți imagina afecțiunea pe care o primesc zilnic atât de la angajați, cât și de la clienți.”

Francine petrece mult timp la biroul de relații cu clienții sau în zona sezonieră a magazinului. Totuși, în septembrie, odată cu aducerea articolelor pentru Crăciun, lucrurile au ieșit din comun, iar managerul general Mike Sida crede că această agitație a determinat-o să caute confort în altă parte.

După ce angajații nu au mai văzut-o câteva zile, au verificat imaginile de supraveghere. Francine a fost surprinsă în secțiunea de electrocasnice și apoi în departamentul de recepție, unde a urcat într-un camion. Un manager de tură a închis ușa camionului, care a plecat spre Garysburg, la aproximativ 137 km sud. „Când a ajuns la centrul de distribuție, a sărit din camion. Atunci am aflat unde era și că lipsea”, a explicat Sida.

Un birou de control al animalelor a instalat capcane umane la centrul de distribuție, unde s-au postat și fotografii cu Francine. Centrul avea zeci de camere de supraveghere, iar Lowe’s a adus drone termice pentru monitorizare. Un cont de Instagram dedicat căutării Francine a ajuns la peste 34.000 de urmăritori.

Francine a ajuns în alt stat

Sâmbătă, Francine a fost văzută pe camere lângă centru. După ce au fost instalate mai multe capcane, un voluntar le-a verificat pe tot parcursul nopții. În cele din urmă, una dintre capcane s-a declanșat, iar mieunatul Francinei s-a auzit. Schneider și Sida au plecat luni dimineață să o recupereze. „Călătoria de a merge să o luăm a fost emoționantă. Să știi că e în siguranță și că se întoarce la magazin după vacanța ei de două săptămâni”, a spus Schneider.

Francine era o pisică vagaboandă când a început să locuiască la magazinul Lowe’s, acum peste opt ani. La magazinele de grădinărit și alimentație sunt multe pisici, atrase de șoareci și rozătoare. „Francine ne-a ales pe noi. Noi nu am ales-o pe ea”, a spus Sida. „Mai târziu am îmbrățișat ideea de a avea pisica magazinului, dar, la finalul zilei, ea a venit la noi pentru că a vrut.”

Spre deosebire de angajați, Francine nu poartă vestă. Anterior a purtat mai multe zgărzi, dar le-a scăpat pe toate. Acum se plănuiește să i se pună un ham cu informații de identificare. O berărie locală va organiza miercuri un eveniment comunitar „Francine Fest” pentru a sărbători revenirea ei acasă, iar magazinul pregătește propria petrecere pentru echipă.

