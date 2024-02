Peste 100 de pisici găsite moarte într-un congelator, în casa unui bărbat din Franța. Stăpânul „dorea să le ofere viață veșnică” VIDEO

Poliția franceză a găsit în casa unui bărbat din sudul Franței, cadavrele a peste 100 de pisici puse într-un congelator.

Autoritățile au fost sesizate de către un grup de protecția animalelor, după ce au fost observate „mirosuri puternice și au auzit o mulțime de sunete” care veneau din locuința proprietarului, conform Metro.

Imediat ce au intrat în casa proprietarului de 66 de ani, polițiștii au deschis congelatorul și au descoperit peste 100 de cadavre de pisici.

Stăpânul animalelor le-a spus autorităților că „își iubea foarte mult pisicile și dorea să le ofere viață veșnică”. De asemenea, el este de părere că nu a procedat greșit, în afară de a adormi animalele.

Polițiștii care lucrează pentru grupul francez de protecție a animalelor (AEPA) au anunțat că au descoperit în jurul proprietății alte 38 de pisici, printre care 12 pisoi și o pisică gestantă. Câțiva pisoi erau deja foarte bolnavi, iar ceilalți prezentau răni sau erau subnutriți.

Pisicile locuiau de mulți ani în „casa groazei”, aflându-se într-o stare de sănătate precară, potrivit grupului francez de protecție a animalelor (AEPA).

Bărbatul de 66 de ani a fost arestat marți, 6 februarie, urmând să fie supus unui proces în instanță.

„El se află într-o stare psihică fragilă și va fi evaluat în continuare”, a transmis Poliția.

Grupul francez de protecție a animalelor (AEPA) a început să investigheze încă din decembrie casa bărbatului și abia după ce a avut mai multe informații a anunțat poliția, care a venit să percheziționeze casa.

„Am investigat, am simțit mirosuri puternice și am auzit o mulțime de pisici cum mieunau, așa că am chemat poliția, care a venit să observe” a spus un purtător de cuvânt al AEPA.

Mandatul de percheziție a fost obținut abia după două luni.