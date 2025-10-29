Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO

Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?" VIDEO
Explozia din blocul din Rahova a generat povești triste, cu oameni, dar și cu animale de companie aflate în suferință. Pisoiul Tomiță a reușit să supraviețuiască în urma exploziei. 13 zile a stat motanul printre dărâmături. Din fericire, salvatorii au intervenit și l-au adus la familia sa.

Cu ajutorul polițiștilor, pompierilor și voluntarilor de la Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare, Tomiţă a fost în cele din urmă recuperat în siguranță. Operațiunea de salvare a fost dificilă. Aceasta s-a desfășurat cu ajutorul unor cuști-capcană, special concepute pentru a atrage animalul de companie fără a-l răni. Accesul în clădire nu s-a putut realiza, din motive de siguranță.

Momentul în care motanul Tomiță se revede cu stăpâna sa, în urma exploziei din blocul din Rahova - VIDEO

În momentul în care și-a văzut pisoiul, femeia a izbucnit în plâns. Trupele de intervenție au reușit să recupereze din clădire zeci de animale – pisici, câini și papagali. Multe dintre acestea sunt împreună cu proprietarii.

„Emoția revederii dintre Thomas (Tomiță) și familia sa este sursa de energie de care avem nevoie ca să putem continua”, au transmis salvatorii, potrivit Observator.

Voluntarii continuă să caute și alte animale dispărute în urma exploziei. „Mai sunt câteva suflete de salvat. Nu ne dăm bătuți”, au declarat eroii prezenți în Rahova, pentru a face fapte bune.

