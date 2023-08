Cum calculezi vârsta pisicii tale. Felinele ajung în timp record la 24 de ani umani

Oamenii calculează în mod normal vârsta animalelor de companie luând în calcul anul în care s-au născut, însă lucrurile stau diferit când vine vorba de câini și pisici.

Experții susțin că pisicile trăiesc, în medie, între 10 și 15 ani, însă depinde foarte mult de condițiile pe care le-au avut. În orice caz, semnele bătrâneții se văd după ce ating pragul de 10 ani.

Vârsta pisicii se calculează astfel: o lună la pisici este echivalentul a 6 luni la om. La 2-3 luni, va avea echivalentul unei vârste de 2-5 ani la om, iar la 4 luni va avea 6-8 ani. Dacă pisica ta are 6 luni, atunci această vârstă este echivalentul a 10 ani la om, relatează cumsa.ro.

Primul an din viața pisicii este echivalent cu vârsta de 24 de ani la om. Pentru al doilea an din viața pisicii, se vor adaugă doar 4 ani umani. Așadar, la 2 ani umani, pisica ta va avea o vârstă de 28 de ani. După asta, la fiecare an se vor adaugă 4 ani.

(Sursă tabel Cumsa.ro)