Mătreața la pisici: cauzele apariției și tratament

Advertorial
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:18
324 citiri
Mătreața la pisici: cauzele apariției și tratament
FOTO: purina.ro

Mătreața la pisici este o problemă comună care afectează sănătatea pielii și blănii acestora. Deși de multe ori nu reprezintă un pericol major, prezența scuamelor albe pe blană poate fi un semn al unor dezechilibre alimentare, stres sau probleme dermatologice. În acest articol vei descoperi cauzele mătreții, modalități eficiente de prevenție, importanța unei alimentații de calitate și cele mai frecvente întrebări legate de îngrijirea pisicilor.

Ce este mătreața la pisici?

Mătreața constă în celulele moarte ale pielii care se desprind vizibil pe blană și în jurul zonei urechilor, gâtului și spatelui. Aceasta poate fi cauzată de mai mulți factori, inclusiv uscăciunea pielii, alergii, paraziți sau dezechilibre nutritive.

Cauzele principale ale mătreții

Uscăciunea pielii

Pielea uscată poate apărea din cauza aerului cald, încălzirii excesive în locuințe sau lipsei umidității.

Dezechilibre alimentare

O dietă neadecvată poate provoca carențe de acizi grași esențiali și vitamine, care duc la uscăciunea pielii și apariția mătreții. Hrana de calitate joacă un rol esențial în menținerea sănătății pielii și a blănii, oferind nutrienții necesari pentru regenerarea celulară și un strat protector natural.

Paraziți externi

Puricii, căpușele sau acarienii pot provoca iritații și mâncărimi, iar pisica poate dezvolta mătreață ca urmare a scărpinatului excesiv.

Alergii

Pisicile pot fi alergice la anumite alimente, polen, praf sau produse de curățenie. Reacțiile alergice se manifestă adesea prin mâncărimi și descuamare.

Probleme dermatologice

Afecțiuni precum dermatita, infecțiile fungice sau hormonale pot fi cauza mătreții persistente. În aceste cazuri, vizita la veterinar este esențială pentru diagnostic și tratament.

Cum să previi mătreața la pisici

1. Alimentația de calitate

O dietă echilibrată, bogată în proteine, acizi grași esențiali (omega-3 și omega-6), vitamine și minerale ajută la menținerea pielii sănătoase. Hrana de calitate contribuie la un strat protector natural al pielii și previne descuamarea excesivă. Poți explora opțiuni de hrană nutritivă aici pentru a-i oferi pisicii toate elementele necesare pentru un păr și o piele sănătoase.

2. Periajul regulat

Periajul blănii ajută la îndepărtarea celulelor moarte și stimulează circulația sângelui, menținând pielea hidratată și blana strălucitoare. Pentru pisicile cu blană lungă, periajul zilnic este recomandat, iar pentru cele cu blană scurtă, de câteva ori pe săptămână.

3. Hidratarea și mediul

Asigură-te că pisica are acces constant la apă proaspătă. Menținerea unui nivel optim de umiditate în casă poate reduce uscăciunea pielii.

4. Prevenția paraziților

Verifică periodic pisica pentru purici sau căpușe și aplică tratamente preventive recomandate de veterinar.

5. Consultul veterinar

Dacă mătreața persistă, este important să consulți un medic veterinar pentru a exclude boli dermatologice, alergii sau alte probleme sistemice.

Întrebări frecvente

1. Este mătreața la pisici periculoasă?

În general, mătreața nu este periculoasă, dar poate indica probleme de sănătate sau dezechilibre alimentare.

2. Cum pot ști dacă hrana pisicii este adecvată?

O alimentație de calitate, bogată în proteine și acizi grași esențiali, previne uscăciunea pielii și apariția mătreții. Consultă recomandările veterinarului pentru alegerea celei mai bune diete.

3. Pisica mea are mătreață și se scarpină des. Ce ar trebui să fac?

Aceasta poate fi cauzată de paraziți sau alergii. Este recomandat să verifici pisica pentru purici și să consulți medicul veterinar pentru tratament.

4. Cât de des trebuie periată o pisică cu blană lungă?

Periajul zilnic este ideal pentru a preveni încâlcirea blănii și apariția mătreții.

5. Poate stresul să cauzeze mătreață la pisici?

Da, stresul poate afecta sănătatea pielii și poate duce la descuamare. Crearea unui mediu liniștit și rutine regulate ajută la reducerea stresului.

Mătreața la pisici poate fi gestionată și prevenită printr-o combinație de alimentatie de calitate, periaj regulat, hidratare corespunzătoare și monitorizare veterinară. Alegerea hranei potrivite are un impact major asupra sănătății pielii și blănii, prevenind uscăciunea și iritațiile. Printr-o îngrijire atentă și o dietă echilibrată, pisica ta va avea o piele sănătoasă, blană strălucitoare și va fi mai fericită.

Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat miercuri, 22 octombrie, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi crede că acesta îşi doreşte ca el să fie primarul Capitalei....
Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”
Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, întrebat despre un posibil referendum pentru pensiile magistraților, că s-a hotărât în ședința de...
#pisici, #matreata pisici, #cauze matreata pisici, #tratament matreata pisici , #pisici
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat care nu a mai băut alcool de nouă luni, după 45 de ani de consum, povestește ce s-a schimbat cu adevărat
  2. Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru, internat de urgență în spital
  3. De ce atragem relații de abuz și cum putem rupe acest cerc
  4. Reacția lui Artan după ce a fost acuzat că a hărțuit o fată de 18 ani: „Am pupat-o că o vedeam mai îngândurată”
  5. Toamna în negru: Hanorace, pantaloni și blugi în stil minimalist
  6. Mătreața la pisici: cauzele apariției și tratament
  7. Ce poți face pentru a te distra în timpul liber
  8. Rotiri fără depunere prin verificare simplă la Winboss
  9. Lino Golden, primele declarații despre noua relație, după divorțul de Delia Salchievici: „E ceva recent”
  10. Cum să maximizezi spațiul dintr-o garsonieră