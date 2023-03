Trei pisici maidaneze au fost găsite, zilele trecute, rănite de săgeți trase dintr-o arbaletă. Cumplitele întâmplări s-au petrecut într-o comună din Ilfov.

Cruzimea cu care au fost atacate felinele i-a determinat pe localnicii din Ilfov să facă plângere la poliție după ce au dus animalele rănite la veterinar.

Unul dintre oamenii care au găsit un motan rănit de arbaletă spune că l-a scos de sub mașină. ”Mi-era o milă teribilă, era foarte chinuit. Este al treilea pisoi din zonă împușcat cu o săgeată de arbaletă. Arbaleta o am, am fost la Poliție ieri după ce am internat pisoiul și mi-au spus să o păstrez ca probă. Mă sperie faptul că nu mai pot să ies prin curte. Și eu am pisici și nu le scot afară”, a afirmat Mirela, o locuitoare din Snagov, potrivit digi24.

Au fost deschise două dosare penale pentru cruzime împotriva animalelor.