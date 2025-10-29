Primăria care insistă să cheltuiască încă 13 milioane de euro pentru piste de biciclete, deși cetățenii acuză că aproape nimeni nu le folosește: „Mai anulează o bandă de circulație?”

Încă un proiect controversat propus de primarul USR din Bacău, Lucian Viziteu. Aspru criticat pentru cheltuielile uriașe pentru piste și parcări de biciclete pe care nu le folosește mai nimeni, administrația locală e pregătită acum să construiască una dintre cele mai scumpe piste din România.

Primarul Viziteu vrea fonduri nerambursabile pentru a construi o uriașă pistă de biciclete. Proiectul, denumit „Coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău – Cartier Gherăiești – Lilieci – Hemeiuș”, urmează să fie depus în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă, relatează Ziarul de Bacău.

Primul tronson ar urma să aibă 7,2 kilometri, iar cel de-al doilea, 14,3 kilometri. Proiectul include, pe lângă rețeaua de piste și trotuare, parcaje acoperite pentru biciclete, amenajarea de spații verzi cu arbori și arbuști, camere de supraveghere video, iluminat public eficient energetic, bănci, coșuri de gunoi selective și zone de recreere. Sunt prevăzute și spații speciale pentru fitness în aer liber, locuri de joacă, precum și marcaje tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Investiția este evaluată la 68 de milioane de lei, adică la peste 13 milioane de euro. „Cofinanțarea locală va fi de aproximativ 1 milion lei, iar cheltuielile neeligibile, suportate de Primăria Bacău, depășesc 15 milioane lei. Asta în cazul în care municipalitatea reușește să deconteze toate sumele la timp, ceea ce nu prea a reușit la proiectele actuale”, mai precizează jurnaliștii din Bacău.

Ads

Cetățenii au reacționat nervos, în urma anunțului privind proiectul primarului Viziteu.

„Mai anulează o bandă de circulație sau face pista prin câmp? O nenorocire de primar”, a comentat un internaut.

„Să se pună la dispoziție studiul pe care l-au făcut și care demonstrează ce nevoie a băcăuanilor acoperă acest proiect și care e impactul pozitiv pentru viitor! Dacă dorește mobilitate urbană și modernizare, de ce nu se pune la punct un sistem de transport comun civilizat și eficient? Oare nu ne-am săturat de sifonat bani publici pe proiecte fanteziste?”, a replicat un alt cetățean.

„Urgența ar fi construcția unui ospiciu, unde să fie de îndată internați primarul și consilierii care votează asemenea proiecte”, a reacționat un alt cetățean revoltat.

„Consilierii care votează așa ceva sunt părtași cu Viziteu și o să ajungă unde le e locul, mai devreme sau mai târziu”, a comentat altul.

Ads

Cetățenii își exprimă de ani de zile numulțumirile pentru îngreunarea traficului din oraș, după ce benzi de pe carosabil au fost desființate, pentru a construi piste de biciclete, ce au rol mai degrabă decorativ, acuză cei revoltați.

Controverse privind proiectul lui Viziteu, pistele și parcările de biciclete

În mai 2025, DNA Bacău a deschis un dosar în care sunt urmărite penal nu mai puțin de 29 de persoane, zece dintre acestea fiind angajați din Primăria Bacău. Obiectul îl constituie fraudarea proiectelor europene de mobilitate urbană, în speță pistele de biciclete care au parcări de biciclete montate de-a lungul lor.

Primăria Bacău a plătit 3.600 de euro pentru amenajarea unui singur loc de parcare pentru bicicletă. În total, s-au achitat 6,7 milioane de lei pentru cele 15 parcări din oraș, care însumează 366 de locuri. Presa locală vorbește despre „un preț exorbitant, care până acum nu se justifică. Conform unui răspuns oficial al Primăriei Bacău, doar 10 băcăuani au solicitat un loc în parcările 'smart', în mai bine de o lună de când s-au 'deschis listele'”.

Ads

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere: „Este o mare prosteală asta cu bicicletele. O chestiune folosită în campanie electorală”

Anul trecut, fostul șef al Poliției Rutiere, Lucian Diniță, a criticat proiectele asemănătoare, privind pistele de bicicletă.

„În opinia mea, în proporție de maxim 20% dintre cetățeni vor merge pe bicicletă și aceia, numai sâmbăta și duminica. Dacă vine vreo vijelie sau vreo furtună, vezi vreunul să urce pe bicicletă? Acum, oamenii nu-și mai iau nici măcar umbrela, ci preferă mașina. Plus că e și interzis pe ploaie torențială, pe furtună, să circuli pe bicicletă, moped ș.a.m.d. Este o mare prosteală asta cu bicicletele. O chestiune folosită în campanie electorală. Când plouă, vă luați umbrela, bicicleta sau mașina? Poate va funcționa peste 100 de ani, dacă explodează mașinile și nu vor mai avea oamenii cu ce merge.

Păi cei care locuiesc în afara Bucureștiului, cum ajung la serviciu? N-ai voie să mergi pe DN-uri și autostrăzi, cu bicicleta. Cu ce ajungeți de la Jilava, din Bragadiru, din comuna Berceni în centrul Bucureștiului? Cu bicicleta? Cred că faceți vreo trei ore. Asta dacă nu dă vreo mașină peste dvs.”, a declarat Diniță, pentru Ziare.com.

Ads

Lucian Viziteu, un personaj controversat

În 2020, Lucian Viziteu a dat în scris că nu va mai candida pentru un nou mandat la Primărie, dacă nu va construi stadionul mult promis. Arena nu a fost construită, iar USR-istul a obținut al doilea mandat de edil local.

În campania din 2020, Viziteu s-a angajat în scris:

„Stadionul va găzdui, pe lângă competiții sportive, evenimente culturale, festivaluri și concerte. Totodată, voi înființa o Academie de Fotbal, pe modelul Gheorghe Hagi, finanțată de către Primărie, împreună cu parteneri privaţi. Termen de implementare: modernizare stadion, 48 de luni. Înființarea academiei de fotbal: 5 luni.

Dacă în cei patru ani de mandat, proiectele care fac obiectul prezentului contract nu se vor concretiza, nu voi mai candida pentru un alt mandat de primar şi voi returna salariul încasat. Încheiat azi, 27 septembrie 2020”.

În prezent, în zona menționată este doar paragină.

Ads