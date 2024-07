Medicul care a amenințat un șofer cu pistolul în trafic se apără: "În afara spitalului, sunt un om și pot face greșeli"

Medicul de la Spitalul Fundeni din București, care a scos un pistol după un conflict în trafic cu alt șofer, a publicat un mesaj prin care își arată regretul pentru incident. Polițiștii au găsit și o macetă în automobilul medicului, pe lângă două pistoale airsoft.

Incidentul care a avut loc chiar lângă poarta spitalului din București ar putea avea consecințe grave pentru medicul în vârstă de 40 de ani care și-a pierdut cumpătul.

„Regret profund escaladarea conflictului din trafic în care am fost implicat în această dimineață, în drum spre locul de muncă. Am considerat că șoferul reclamant mi-a pus viața în pericol prin comportamentul său imprudent, schimbând banda de circulație fără semnalizare și efectuând alte șicane în trafic. M-am simțit amenințat și, într-un moment de panică, am ridicat pistolul airsoft, fără a-l îndrepta spre șofer, cu intenția de a preveni alte incidente, nicidecum de a face rău. Deși nimic nu justifică gestul meu, pe care îl regret enorm, acest eveniment a venit și pe fondul unui surmenaj (...) Acest incident nu reflectă activitatea mea ca medic și nici standardele morale și profesionale ale Spitalului Fundeni. În afara spitalului, sunt un om și, ca orice om, pot face greșeli”, a scris medicul pe o rețea de socializare, invocând și o criză de astm.

Ads

Șoferul amenințat, care face curse de ridesharing, își amintește însă diferit incidentul.

„Am vrut să mă bag pe banda din dreapta, maximum 15 cm, nici mai mult nici mai puțin. Omul a văzut că am vrut să mă bag, ținând cont de faptul că am dat semnal, am permis de 16 ani, a parcat mașina lângă mine și m-a înjurat (...) L-am întrebat: 'Nenicule, de ce mă înjuri?' În momentul în care l-am înjurat și eu, s-a dat jos, a venit cu pistolul spre mine, iar eu în momentul ăla m-am panicat, am dat să plec de pe loc și am lovit mașina”, a povestit șoferul, citat de Antena3.

Ads