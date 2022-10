Ce pățești dacă tragi cu pistolul la intimidare, în trafic. Pedeapsa primită de un tânăr pentru că a folosit arma de foc, ziua în amiaza mare VIDEO

Un an și o lună de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității este pedeapsa primită de un tânăr în vârstă de 22 de ani din Caransebeș, găsit vinovat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

Sentința a fost dată de Judecătoria Caransebeș și nu este definitivă.

Ioan Ciobanu, în vârstă de 22 de ani, a fost trimis în judecată pentru că a tras cu arma de foc, în plină zi, pe o stradă intens circulată pentru a intimida un alt șofer cu care avusese o șicanare în trafic.

Fapta s-a întâmplat în data de 28 martie 2021, în jurul orelor 17.00 pe drumul dintre Anina și Oțelul Roșu, în scandal fiind implicate doi șoferi. Cei doi s-ar fi șicanat în trafic, fiind reclamate depășiri succesive, până ce unul dintre șoferi a oprit mașina brusc, blocând drumul celuilalt.

A urmat un schimb de replici și amenințările de rigoare, pentru ca întreg scandalul să degenereze. Ca să-și intimideze adversarul, Ioan Ciobanu a luat din mașina un pistol și a tras în aer un foc, iar ulterior l-a îndreptat către bărbatul cu care se afla în conflict. Abia când unul dintre martori a anunțat că a cerut ajutorul poliției, sunând la 112, pistolarul s-a retras în mașină și a demarat, pierzându-se în trafic.

Ads

Bărbatul a fost identificat rapid, pentru că unul dintre amicii care se afla în mașina victimei a reușit să surprindă cu telefonul câteva imagini cu mașina pistolarului.

Ciobanu a fost prins și dus la poliție unde și-a recunoscut fapta, precizând că are pistolul pentru autoapărare, dar a recunoscut că nu are permis pentru o astfel de armă.

Polițiștii au stabilit că pistolul folosit de Ciobanu este o armă de foc, tip pistol, de culoare negru, marca Walther, calibru 9 mm în perfectă stare de funcționare. Arma a fost descoperită în timpul perchezițiilor, ascunsă sub bancheta din spate a mașinii.

Ads

Cauza a fost trimisă în judecată în martie 2022 și s-a aflat pe rolul Judecătoriei Caransebeș, instanță care a remarcat faptul că arma de foc a fost folosită în mod iresponsabil, în timpul zilei, fătă ca inculpatul să se teamă că ar putea răni pe ceilalți participanți la trafic.

”Inculpatul a avut un comportament iresponsabil, arătând indiferență față de normele juridice ce reglementează regimul armelor, reacționând disproporționat și imprudent față de conflictul avut cu persoana vătămată”, au reținut judecătorii.

Cu toate acestea, pedeapsa primită de pistolar a fost de un an și o lună de închisoare. Judecătorii au apreciat faptul că bărbatul și-a recunoscut fapta, a colaborat cu anchetatorii și în plus, în România se afla la primul contact cu legea penală. În schimb Ciobanu are antecedente penale în străinătate, conform motivării instanței.

Ads