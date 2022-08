10 ani de performanta la CS Dacia Mioveni

Cel mai tanar club sportiv din Arges unde se face performanta, a aniversat luni 10 ani de activitate. CS Dacia Mioveni 2012 a fost infiintat in anul pe care il are si in denumire, iar de-a lungul timpului rezultatele au fost din ce in ce mai bune. Astfel, in momentul de fata, gruparea alb-albastra se poate mandri cu o echipa de handbal ce se afla la al treilea an consecutiv de participare in Liga Florilor, dar si cu activitati intense la celelalte sectii.Asadar luni, clubul al carui ... citeste toata stirea