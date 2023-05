Astazi, 27 mai 2023, a avut loc a doua etapa a proiectului "Voluntar in orasul tau: Pitestiul meu curat!", derulat de catre municipalitatea pitesteana, in cadrul programului national "Curatam Romania", au transmis reprezentantii Primariei Pitesti.Cei peste 150 de voluntari care au participat la actiunea de ecologizare desfasurata astazi, in zona strazii Argesului, dinspre cartierul Art. Vertical, respectiv in Turcesti, zona G1, au reusit sa indeparteze din zonele mentionate peste 10,5 tone de ... citeste toata stirea