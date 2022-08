10 tone de produse retrase de DSV din comert

In afara de cele 19 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 76 800 lei si 6 avertismente scrise, luna trecuta, inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Arges au efectuat si peste 300 de controale in tot judetul.De asemenea, in urma neregulilor gasite, au fost retrase de la comercializare 9678 kg produse alimentare de origine animala si nonanimala. Valorea totala a acestora este de 57 874,34 lei. "Produsele retrase sunt produse alimentare ajunse la ... citeste toata stirea