12 milioane E pentru 600 de radare fixe

Camerele radar fixe vor fi montate pe toate drumurile aglomerate din Romania, inclusiv pe Autostrada Soarelui, Valea Prahovei si Valea Oltului.600 de radare fixe ultra-moderne vor fi montate pe drumurile din Romania in lunile urmatoare, a anuntat ministrul de Interne. Dispozitivele nu vor citi doar viteza, dar vor verifica in mod automat daca autoturismele detin ITP sau RCA valabile. In acest sens, Codul Rutier va fi modificat printr-o decizie a Guvernului, dupa cum a declarat ministrul de ... citeste toata stirea