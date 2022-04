128 de elevi la Festival de "incondeiat" oua

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului prin Sectorul Invatamant si Activitati cu Tineretul - Biroul de Cateheza are organizate in aceasta perioada diferite activitati specifice perioadei pascale in Parohia Sfantul Apostol Toma din Pitesti.Astfel, Biserica Sfantul Apostol Toma in colaborare cu Scoala Gimnaziala Traian si Gradinita cu program prelungit "Aripi Deschise", a desfasurat si anul acesta, a X-a editie a Festivalului-Concurs de incondeiat oua "Domnul meu si Dumnezeul meu". ... citeste toata stirea