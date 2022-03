128 de elevi la Olinpiada de Religie

Inspectoratul Scolar Judetean Arges a organizat in week-end, in parteneriat cu Arhiepiscopul Argesului si Muscelului, Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox pentru clasele V-XII, la nivel de judet.Liceul Teoretic "Ion Barbu" din Pitesti a fost gazda organizarii olimpiadei unde 128 de elevi timp de 3 ore au asternut pe hartie cunostiintele dobandite la lectiile de religie. Prezenta la deschidere, inspectorul scolar general Alina-Ramona Manea le-a multumit in deschiderea concursului, elevilor, ... citeste toata stirea